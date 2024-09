Dodatek dopełniający do renty socjalnej. Komisja sejmowa jest za. Zgodnie z harmonogramem prac Sejmu, trzecie czytanie odbędzie się w piątek, 27 września. Czym jest dodatek dopełniający do renty socjalnej? Komu i w jakiej kwocie będzie przysługiwać?

We wtorek, 24 września sejmowa Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała poprawki dotyczące dodatku dopełniającego, które zgłoszono podczas II czytania w Sejmie. Zgodnie z harmonogramem Sejmu, trzecie czytanie dotyczące nowelizacji ustawy o rencie socjalnej odbędzie się w piątek, 27 września.

Komisja sejmowa jest za

Podczas II czytania, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska zgłosił szereg poprawek dotyczących dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Poprawki dotyczyły m.in. doprecyzowania trybu przyznawania i wypłacania dodatku dopełniającego. Wprowadziły także przepisy przejściowe, dzięki którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał czas na przygotowanie się do przyjmowania wniosków oraz wypłacania świadczenia. Jak już wcześniej zostało wspomniane, we wtorek, 24 września sejmowa komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkie poprawki.

Chodzi o wprowadzenie i wypłacanie dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Dodatek ten ma być wypłacany od maja 2025 r. z wyrównaniem od stycznia 2025 r. Miesięczna wysokość dodatku dopełniającego wynosić będzie 2520 zł brutto. Osobami uprawnionymi do pobierania tego dodatku mają być osoby uprawnione do pobierania renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Przyznanie tego dodatku nie będzie miało wpływu na wysokość świadczenia wspierającego. Dodatek ten ma być wypłacany z rentą socjalną. Jedna z poprawek zakłada, że w przypadku gdy osoba pobierająca rentę socjalną nie ma w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający przysługuje na jej wniosek, o ile osoba ta uzyska orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Waloryzacja dodatku dopełniającego

Kwota dodatku dopełniającego podlegać ma corocznej waloryzacji 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty dodatku dopełniającego przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota dodatku nie może ulec obniżeniu, a podwyższenie kwoty dodatku dopełniającego w związku z waloryzacją następuje z urzędu i nie wymaga wydania decyzji.