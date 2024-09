Zasiłek dla bezrobotnych nie dla pracownika zwolnionego dyscyplinarnie? Czy sposób rozwiązania umowy o pracę ma znaczenie? Którym bezrobotnym nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Od 1 czerwca 2024 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych uległa zmianie.

Od 1 czerwca 2024 r. wzrosła wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku, wynosi on 1662 zł brutto, a w kolejnych dniach 1305,30 zł brutto. Na zasiłek w tej kwocie mogą liczyć osoby, których staż pracy wynosi od 5 do 20 lat. Osoby bezrobotne mające niższy staż pracy niż 5 lat, mogą liczyć na zasiłek w wysokości 80 proc. Zaś osoby ze stażem pracy powyżej 20 lat, mogą liczyć na 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, który spełnia konkretne warunki. W ciągu 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy osoba musiała być zatrudniona przez co najmniej 365 dni, uzyskując wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego wymagane jest opłacanie składek na Fundusz Pracy. W tym okresie nie uwzględnia się czasu trwania bezpłatnych urlopów przekraczających łącznie 30 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych nie dla pracownika zwolnionego dyscyplinarnie?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy reguluje przepisy dotyczące przyznawania m.in. zasiłku dla bezrobotnych. Przyznanie zasiłku dla bezrobotnych uzależnione jest nie tylko od posiadanego stażu pracy, ale także od sposobu rozwiązania umowy o pracę. Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia. Ponadto, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje także bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia. Oznacza to, że pracownikowi, który został zwolniony dyscyplinarnie w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Komu jeszcze nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje także bezrobotnemu, który:

odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,

po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej,

otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,

zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych w ustawie.