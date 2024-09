2520 zł dodatku dopełniającego od maja 2025 r., ale z wyrównaniem od stycznia 2025 r.? Wypłata z urzędu, świadczenie corocznie waloryzowane

2520 zł dodatku dopełniającego od maja 2025 r., ale z wyrównaniem od stycznia 2025 r.? We wtorek, 24 września sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się rozpatrzeniem poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

W piątek, 13 września Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącej obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Kluby KO, PiS, Trzeciej Drogi i Lewicy podczas piątkowej debaty w Sejmie poparły obywatelski projekt w sprawie dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Podczas drugiego czytania zgłoszono szereg poprawek. Projekt został ponownie skierowany do sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej - po zmianach - zakłada wypłatę dodatku dopełniającego do renty socjalnej w wysokości 2520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Przyznanie dodatku dopełniającego następować będzie z urzędu i nie będzie wymagało wydania decyzji. Dodatek dopełniający ma być wypłacany wraz z rentą socjalną. Dodatek ten – zgodnie z projektem – ma być corocznie waloryzowany 1 marca. Rozwiązania wprowadzające dodatek dopełniający do renty socjalnej miałyby wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska podczas II czytania zgłosił szereg poprawek do sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Wśród poprawek znalazły się m.in. przepisy przejściowe, które polegają na umożliwieniu osobom uprawnionym do renty socjalnej ubiegania się o dodatek dopełniający na wniosek, co zdaniem KO pozwoli na nabycie prawa do tego dodatku również przez osoby uprawnione do renty socjalnej, które w dacie wejścia w życie przepisów ustawy zmieniającej nie mają ustalonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale w późniejszym terminie ich stan zdrowia będzie uzasadniał orzeczenie takiej niezdolności. Ponadto, KP KO zwrócił uwagę na to, że przyznanie i wypłacanie dodatków dopełniających wymaga przygotowania systemów informatycznych do obsługi tych świadczeń. W uzasadnieniu do poprawek wskazano, że minimalny okres przygotowania stosownych zmian w systemach informatycznych ZUS wynosi 6-9 miesięcy. KP KO zaproponował, by pierwsza wypłata dodatku dopełniającego nastąpiła w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r.