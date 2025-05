Do czego uprawnia legitymacja osoby niepełnosprawnej w 2025 roku?

Przykład

Do ulgi ustawowej w określonych pociągach PKP i autobusach PKS mają prawo przykładowo:

• przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (95% zniżki na bilet jednorazowy);

• osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (93% zniżki na bilety jednorazowe lub miesięczne imienne w pociągach osobowych);

• dzieci i młodzież niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia (78% zniżki na bilety jednorazowe lub miesięczne imienne na trasie do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej);

• jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (78% zniżki na bilety jednorazowe na trasie do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej);

• osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (51% zniżki w pociągach innych niż osobowe);

• osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (37% zniżki na bilety jednorazowe lub miesięczne imienne).