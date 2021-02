Zasiłek okresowy 2021 – ile wynosi?

Wysokość wsparcia ustalana jest indywidualnie. Zależy od rzeczywistych dochodów oraz od aktualnej wysokość kryterium dochodowego.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej wysokość zasiłku ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku w takim przypadku nie może być jednak wyższa niż 418 zł miesięcznie.

reklama reklama



W przypadku rodziny zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

Tak ustalona kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Minimalne kwoty zasiłku okresowego może podwyższyć rada gminy w drodze uchwały.

Zasiłek okresowy 2021 – planowane zmiany

Zmianę w zasadach obliczania kwoty zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który został wniesiony do Sejmu.

W przypadku takich osób zasiłek byłby ustalany w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie będzie mogła być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Projektowana ustawa ma wejść po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zobacz również: Wysokość zasiłku okresowego do zmiany

Kryterium dochodowe – zasiłek okresowy

Aktualnie kryterium dochodowe w przypadku zasiłku okresowego wynosi:

dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,

dla osoby w rodzinie – 528 zł.

W 2021 r. nastąpi weryfikacja kryteriów dochodowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku ewentualnej zmiany nowe kryteria dochodowe obowiązywałyby od 1 października 2021 r.

Wniesiony do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej przewiduje zmianę daty wejścia zweryfikowanych kryteriów dochodowych. Tak jak budżet miałyby one obowiązywać od dnia 1 stycznia. Gdyby planowane zmiany weszły zatem w życie, to nowe zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowym obowiązywałyby od 1 stycznia 2022 r.

Zasiłek okresowy – co to jest?

Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń z pomocy społecznej. Jest to świadczenie pieniężne określone w ustawie o pomocy społecznej.

Zasiłek okresowy - komu przysługuje?

Zasiłek przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W określonych przypadkach zasiłek może zostać wypłacony osobie nie spełniającej kryterium dochodowego, jednak nie częściej niż raz na dwa lata.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Polecamy serwis: Pomoc społeczna