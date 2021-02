Zasiłek stały w 2021 r.

Co to zasiłek stały?

Zasiłek stały jest jednym ze świadczeń z pomocy społecznej. Przysługuje on osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Aby otrzymać świadczenie należy spełnić kryterium dochodowe.

Zasiłek stały – podwyżka w 2021 r.?

Kryterium dochodowe co 3 lata podlega weryfikacji. Ostatnia taka weryfikacja miała miejsce w 2018 r., dlatego najbliższa przypada na 2021 r.





W terminach weryfikacji kryteriów dochodowych zmianie ulega również m.in. maksymalna kwota zasiłku stałego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zweryfikowane kwoty obowiązują od 1 października. Trwają jednak prace legislacyjne nad zmianami w tym zakresie. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej przewiduje m.in. przesunięcie na 1 stycznia 2022 r. terminu, od którego mogłyby obowiązywać m.in. kwoty kryteriów dochodowych oraz maksymalnych stawek zasiłków stałych po ewentualnych zmianach.

Prace nad projektem wciąż trwają, nie zostały jeszcze ukończone.

Przepisy, zgodnie z którymi zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w art. 9 ust. 5 i 6 ustawy o pomocy społecznej mają obowiązywać od dnia 1 stycznia roku, następującego po roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja mają ułatwić planowanie w budżecie zmian w wydatkach na pomoc społeczną.

Zasiłek stały 2021 – kwota

Minimalna wysokość zasiłku stałego to 30 zł miesięcznie. Kwota jest obliczana indywidualnie. Brane są tu pod uwagę dochody oraz kryterium dochodowe. Aktualnie obowiązujące kryteria dochodowe dla zasiłku stałego wynoszą:

701 zł - dla osoby samotnie gospodarującej:

- dla osoby samotnie gospodarującej: 528 zł - dla osoby w rodzinie.

Jak obliczyć zasiłek stały?

W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Należy pamiętać, iż kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł.

Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby w rodzinie stanowi różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, ost. zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 2369);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358);

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (etap legislacyjny: przed potwierdzeniem przez Stały Komitet Rady Ministrów).