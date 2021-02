500 plus dla seniora

500 plus dla seniora to popularna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych do samodzielnej egzystencji. Celem tego świadczenia jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

500 plus dla seniora 2021 - zmiany

Zgodnie z planami rządu próg uprawniający do świadczenia ma wzrosnąć do 1772,08 zł. Obecnie wynosi 1700 zł. Zmiany miałyby obowiązywać od 1 marca 2021 r.

500 plus dla seniora – dla kogo?

Wsparcie przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodu. Obecnie o wsparcie mogą wnioskować uprawnione osoby, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń nie przekracza 1700 zł (brutto). Chodzi o świadczenia takie jak m.in. emerytury i renty, inne świadczenia finansowane ze środków publicznych łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Szczegółowy wykaz takich świadczeń (w formacie pdf do pobrania) można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1936 z późn. zm.)

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (etap legislacyjny: Senat)

