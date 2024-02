Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2024

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje do zasiłku rodzinnego. Jaka jest kwota dodatku w 2024 roku? Komu przysługuje? Gdzie złożyć wniosek?

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo. W 2024 roku wynosi 1000,00 zł.

Zgodnie z art. 15a ustawy o świadczeniach rodzinnych możliwe jest podniesienie kwoty dodatku z tytułu urodzenia dziecka w danej gminie. Rada gminy może w drodze uchwały podwyższyć wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego. Takie podwyższenie gmina finansuje z własnych środków.

Dla kogo ustawodawca przewidział dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka? Może go otrzymać osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego będąca:

matką lub ojcem albo opiekunem prawnym dziecka; opiekunem faktycznym dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia, jeśli dodatek nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu.

Ważne Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu gminy lub miasta, ośrodka pomocy społecznej albo innego organu uprawnionego do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. W danej placówce udostępnia się stosowne wnioski. Są to te same formularze, które wypełnia się i składa w celu ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka można również złożyć online na stronie rządowej https://empatia.mpips.gov.pl/ przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Czym dodatek z tytułu urodzenia dziecka różni się od becikowego? Są to dwa różne świadczenia, ale przewiduje je ta sama ustawa o świadczeniach rodzinnych. Dodatek przysługuje tylko tym osobom, które mogą pobierać zasiłek rodzinny, natomiast becikowe (czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) stanowi samoistne świadczenie. Jedno i drugie świadczenie wynosi 1000 zł. Inne są jednak kryteria dochodowe uwzględniane przy ustalaniu prawa do tych świadczeń.

Ważne Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.

Czy dodatek do zasiłku rodzinnego rośnie w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka? Zgodnie z przepisami prawnymi dodatek w wysokości 1000 zł należy się na każde dziecko. Urodzenie bliźniaków daje więc prawo w sumie do 2000,00 zł, trojaczki to 3000,00 zł i tak dalej.

Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka jest pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Okoliczność tę potwierdza się zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub położną.

Oczywiście wymóg ten pomija się, kiedy osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest prawny lub faktyczny opiekun dziecka oraz osoba przysposabiająca dziecko.

Zgodnie z przepisami minister zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określa w drodze rozporządzenia formę opieki medycznej, jaka ma być sprawowana nad kobietą w ciąży oraz wzór zaświadczenia.

W świetle § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką formą opieki medycznej są świadczenia zdrowotne udzielane w związku z ciążą w ramach:

podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, leczenia szpitalnego.

Świadczenia te udzielane są kobiecie co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką zawiera wzór zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż do 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

