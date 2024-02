Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2024 roku? Jakie jest kryterium dochodowe i jak liczyć dochód na członka rodziny? Jak i kiedy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny 2024 – komu przysługuje?

Ustawa o świadczeniach rodzinnych reguluje m.in. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się. Przyznawany jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Zasiłek rodzinny a wiek dziecka

Przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego uzależnione są od wieku dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje:

na dziecko do 18 roku życia,

na dziecko uczące się w szkole (maksymalnie do ukończenia 21 roku życia) oraz

w przypadku kontynuacji nauki w szkole lub szkole wyższej i legitymowaniu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności do 24 roku życia.

Osoba ucząca się w szkole lub w szkole wyższej również może pobierać zasiłek rodzinny, ale najdłużej do ukończenia 24. roku życia. Jeśli taka osoba lub dziecko niepełnosprawne kontynuuje naukę w szkole wyższej, zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia ostatniego roku studiów. Gdyby do ukończenia 24. roku życia doszło w trakcie tego ostatniego roku studiów, wówczas prawo do zasiłku ustaje z dniem ukończenia 24. roku życia.

Ważne Zasiłek rodzinny nie przysługuje, gdy dziecko ukończyło 18 lat i nie uczy się dalej w szkole.

Komu zasiłek rodzinny nie przysługuje?

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wylicza również sytuacje, kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje. Są to następujące przypadki:

dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim; dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

ojciec dziecka jest nieznany,

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ile zasiłek rodzinny wynosi w 2024 roku?

Zasiłek rodzinny wypłaca się co miesiąc i jego wysokość w 2024 roku wynosi:

na dziecko do ukończenia 5 lat – 95 zł

na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł

na dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł

Zasiłek rodzinny Kwota na miesiąc na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 95,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł

Ważne Zasiłek rodzinny jest wolny od podatku dochodowego.

Zasiłek rodzinny – kryterium dochodowe brutto czy netto

Jednym z podstawowych warunków uzyskania zasiłku rodzinnego, obok wieku dziecka, jest spełnianie kryterium dochodowego. Ile w 2024 roku wynosi kryterium dochodowe brutto i netto do zasiłku rodzinnego? Kwota dochodu na członka rodziny, której nie można przekroczyć, aby uzyskać zasiłek rodzinny w 2024 roku wynosi 674,00 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny jest niepełnosprawna, kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł.

Kwota 674,00 zł i 764,00 zł to brutto czy netto? Podana wysokość kryterium dochodowego to kwota netto. Oznacza to, że jest to dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę alimentów płaconych na rzecz innych.

Zasiłek rodzinny – dochód

Dochód na osobę w rodzinie liczy się z roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok zasiłkowy. Dla przykładu, skoro rok zasiłkowy zaczyna się 1 listopada 2024 roku (i trwa do 31 października 2025 roku) to przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny bierze się pod uwagę dochód uzyskany w 2023 roku.

Jak liczyć dochód do zasiłku rodzinnego?

REKLAMA

Dochody wszystkich członków rodziny sumuje się ze sobą, następnie dzieli się je przez liczbę miesięcy, w których zostały osiągnięte. Wynik ten należy podzielić na liczbę osób w rodzinie. Otrzymana kwota stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

Do dochodu dodaje się również te wynikające z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny prowadzi gospodarstwo rolne, uznaje się, że 1 ha przeliczeniowy przynosi dochód miesięczny w kwocie równej 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie przez GUS. Do niniejszych obliczeń zalicza się również tereny dzierżawione. Dochód obliczony dla dzierżawionego terenu pomniejsza się o czynsz płacony z tytułu dzierżawy.