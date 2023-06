Wypłata becikowego a niedochowanie terminu poddania się przez ciężarną opiece medycznej

Czy niedochowanie terminu poddania się przez ciężarną opiece medycznej powoduje utratę prawa do becikowego? Na pytanie to odpowiedział WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 19/23. Sprawdź czy w razie niedochowania terminu poddania się opiece medycznej masz szansę na becikowe!

Becikowe 2023 – niedochowanie terminu poddania się opiece medycznej

Zgodnie z art. 15b ust. 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dalej: u.ś.r.) becikowe przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Należy jednak, jak można przeczytać w wyroku WSA w Gliwicach z 24 lutego 2023 r.(sygn. akt II SA/Gl 19/23), zwrócić uwagę na to, że wypełnienie obowiązku poddania się opiece lekarskiej podczas ciąży nie może być oceniane z pominięciem ustaleń, co do obiektywnych możliwości jego realizacji w terminie wskazanym przez ustawodawcę. Nie jest bowiem wykluczone, że z przyczyn niezależnych od woli i wiedzy kobiety nie będzie ona w stanie dochować określonego w art. 15b ust. 5 u.ś.r. terminu poddania się opiece medycznej. Przyczyn niezależnych od woli kobiety należy upatrywać m.in. w braku możliwości uzyskania pomocy lekarskiej w terminie zakreślonym w art. 15b ust. 5 u.ś.r., czy braku możliwości rozeznania przez kobietę stanu ciąży w ciągu pierwszych 10 tygodni z uwagi na uwarunkowania osobnicze, fizjologiczne, zdrowotne. Mogą wystąpić także inne sytuacje obiektywnie uniemożliwiające kobiecie dochowanie wymogu pozostawania pod opieką lekarską. Zdaniem WSA w Gliwicach obowiązkiem organu ponownie rozpoznającego sprawę będzie wyjaśnienie okoliczności stanu faktycznego sprawy w zakresie ustalenia daty oddania się skarżącej pod opiekę medyczną w związku ze stanem ciąży. W przypadku gdy skarżąca nie pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży koniecznym będzie ustalenie i dokonanie oceny przyczyn, z powodu których skarżąca nie dochowała terminu.

Becikowe 2023 – ile wynosi

Wysokość becikowego nie zmieniła się od 1 listopada 2021 r. i wynosi 1000,00 zł. Przypomnijmy, że becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Aktualna wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka została opublikowana w § 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Omawiając tematykę becikowego należy wyjaśnić również jakie warunki należy spełnić aby otrzymać becikowe, komu nie przysługuje to świadczenie oraz jak prawidłowo złożyć wniosek o jego wypłatę.

Becikowe 2023 – warunki

Aby otrzymać becikowe należy spełnić warunki określone przepisami prawa. Wyjaśnić należy najpierw komu becikowe przysługuje. Tak więc omawiana w niniejszym artykule zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Jest jednak pewien warunek, mianowicie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 1922,00 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Becikowe 2023 – komu nie przysługuje

Komu nie otrzyma becikowego w 2023 r.? Ta kwestia została uregulowana w u.ś.r., a konkretnie w art. 15b ust. 4. Zgodnie z nim becikowe nie przysługuje , jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.