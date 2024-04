Komu przysługuje dodatek 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego? Taka kwota należy się także w zerówce. Sprawdź, ile osób może wnioskować o dodatkowe 100 zł.

100 zł dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego i zerówki

Oprócz programu Dobry Start, który przewiduje wypłatę dla rodziców wszystkich dzieci rozpoczynających rok szkolny 300 zł, przepisy prawa przewidują także dodatek 100 zł. Nie dotyczy on jednak wszystkich.

100 zł do zasiłku rodzinnego

Dodatkowe 100 zł należy się rodzicom dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Jest to jednak ogromna liczba beneficjentów, warto więc informować o takiej możliwości. Z ostatnich danych GUS z 2022 r. wynika, że zasiłek rodzinny pobierało miesięcznie średnio 552 700 rodzin. Wypłacano je przeciętnie na 1 231 200 dzieci. Najwięcej osób pobierało zasiłek na dzieci w wieku 6–12 lat (468,2 tys. – 38,0%). Podsumowując, polscy rodzice otrzymywali zasiłki rodzinne na 16,5% dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Prawo do zasiłku rodzinnego w odróżnieniu od "300 plus" uzależnione jest od kryterium dochodowego. Kryterium to wynosi 674,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, natomiast dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym jest wyższe - 764,00 zł.

100 zł raz w roku zaczynając od zerówki

Najliczniejsza grupa dzieci, na które pobierane są zasiłki to dzieci w wieku zerówki i szkoły podstawowej. Rodzice mogą więc wnioskować o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wynosi on 100,00 zł na dziecko. Jest przyznawany oczywiście raz w roku.

Aby otrzymać dodatek 100 zł, należy złożyć wniosek na tym samym formularzu, który służy do ubiegania się o zasiłek rodzinny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Dodatki do zasiłku rodzinnego 2024 – kwoty, ustawa

