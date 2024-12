Zasiłek rodzinny 2025 r. i 2026 r. W 2024 r. zasiłek rodzinny wraz z innymi świadczeniami rodzinnymi podlegał weryfikacji. Kolejna weryfikacja wysokości zasiłku rodzinnego odbędzie się prawdopodobnie za trzy lata.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, wysokość świadczenia rodzinnego określiło m.in. wysokość zasiłków rodzinnych od 1 listopada 2024 r. Niestety, tak jak pozostałe świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny nie został podniesiony. W ocenie EAPN Poland, zamrożenie świadczeń rodzinnych na kolejne trzy lata najbardziej uderzy w rodziny najuboższe.

Zasiłek rodzinny 2025 r. i 2026 r.

Oznacza to, że miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego w dalszym ciągu wynosi 95 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 124 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat oraz 135 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 lat. Warto mieć na względzie, że 1 listopada 2024 r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy, będzie trwać do 31 października 2025 r. Osoby, które nie złożyły wniosku do końca listopada, będą miały przyznany zasiłek rodzinny na krótszy czas. Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego można złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania zainteresowanego. Wzór wniosku znajduje się w urzędach miasta lub gmin, a także na portalu Emp@tia.

Zasiłek rodzinny 2025 r. i 2026 r.: do kiedy można pobierać

O Zasiłek rodzinny mogą wystąpić: rodzice dziecka, opiekun prawny, opiekun faktyczny, a także pełnoletnia osoba ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców. Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, nauki w szkole, jednak nie dłużej iż do ukończenia 21 lat, lub 24 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej. Zasiłek przysługuje także osobie samodzielnej, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nią 24 lat.

Zasiłek rodzinny 2025 r. i 2026 r.: kryterium dochodowe

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny muszą spełniać warunek kryterium dochodowego. Zasiłek ten przysługuje w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku rodzinny, w której znajduje się dziecko z niepełnosprawnościami, dochód ten nie może przekraczać kwoty 764 zł. A co w momencie, gdy dochód rodziny przewyższa wyżej wymienione kwoty, ale kwota ta pomnożona przez liczbę członków rodziny daje kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi rodzinie w danym okresie zasiłkowym? W takim przypadku, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2025 r. i 2026 r.

Do zasiłku rodzinnego przysługuje szereg dodatków. W przypadku urodzenia się dziecka, można wystąpić o jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka. Obecnie wynosi on 1000 zł. W momencie, gdy osoba pobierająca zasiłek rodzinny przebywa na urlopie wychowawczym – może wystąpić o dodatek z tego tytułu. Dzięki temu, będzie otrzymywać dodatkowe 400 zł miesięcznie. Osoby samotnie wychowujące dziecko także mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Dodatek z tego tytułu przysługuje – w zależności od ilości dzieci – od 193 zł do 386 zł miesięcznie. W przypadku wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tego tytułu przysługuje w wysokości 95 zł na trzecie i następne dziecko. Ponadto, w przypadku dzieci uczących się, można wystąpić o następujące dodatki: dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, a także o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Więcej o poszczególnych dodatkach można znaleźć w tekście: Dodatki do zasiłku rodzinnego 2024 i 2025.

