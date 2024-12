Zasiłek macierzyński 2025 r. i 2026 r. Ile wynosi za okres urlopu macierzyńskiego, a ile za okres urlopu rodzicielskiego? Co z dodatkowym uzupełniającym urlopem macierzyńskim dla rodziców wcześniaków oraz dzieci hospitalizowanych po narodzinach?

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej nie tylko w przypadku urodzenia dziecka. O ten zasiłek może wystąpić także ubezpieczona, która przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 14 r.ż., a także w przypadku, gdy ubezpieczona przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia. Zasiłek macierzyński przysługuje za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, a także urlopu ojcowskiego. Warto pamiętać, że zasiłek macierzyński przysługuje niezależnie od tego, jak długo posiada się ubezpieczenie chorobowe.

Zasiłek macierzyński 2025 r. i 2026 r.: urlop macierzyński

W zależności od tego, za który okres ww. urlopu przysługuje zasiłek, różni się on wysokością oraz okresem wypłacania. W przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopy macierzyńskiego lub urlopu na warunkach macierzyńskiego, przysługuje – w zależności od liczby urodzonych lub przyjętych na wychowanie dzieci – od 20 tygodni do 37 tygodni.

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za powyższy okres wynosi:

20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,

w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dwójki dzieci podczas jednego porodu,

w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dwójki dzieci podczas jednego porodu, 33 tygodni (231 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie trójki dzieci podczas jednego porodu,

w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie trójki dzieci podczas jednego porodu, 35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie czwórki dzieci podczas jednego porodu,

w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie czwórki dzieci podczas jednego porodu, 37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia piątki i więcej dzieci podczas jednego porodu lub w przypadku przyjęcia piątki lub więcej dzieci.

Ważne Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Warto pamiętać o tym, że jeszcze przed porodem można skorzystać z maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego. Po wykorzystaniu ich przed porodem, po porodzie można skorzystać z pozostałej reszty urlopu.

Można także skrócić czas pobierania zasiłku. Jednakże, należy wykorzystać co najmniej 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego. Pozostałą część zasiłku może wykorzystać ubezpieczony ojciec dziecka bezpośrednio po terminie, w którym ubezpieczona zrezygnowała z zasiłku.

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie. Urlop ten nie może być krótszy niż 7 dni. Skrócony urlop macierzyński płatny jest 100 proc.

Zasiłek macierzyński 2025 r. i 2026 r.: urlop ojcowski

Pracownik – ojciec dziecka – w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do dwóch tygodni. Prawo to przysługuje do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia lub w przypadku przysposobienia dziecka, przysługuje do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Można go wykorzystać jednorazowo, bądź podzielić na dwie równe części.

Zasiłek macierzyński 2025 r. i 2026 r.: urlop rodzicielski

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wymiarze:

38 tygodni, w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do 7 r.ż., a w przypadku dziecka, wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia albo dziecko w wieku do 14 roku życia i wystąpiłeś do sądu w sprawie jego przysposobienia

41 tygodni w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka

43 tygodni w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dwójki dzieci

REKLAMA

Jeżeli dziecko posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, okres urlopu rodzicielskiego za który przysługuje zasiłek macierzyński wydłuża się. Jest to 65 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 67 tygodni w przypadku urodzenia dwójki dzieci.

Każdy pracownik – rodzic dziecka – posiada wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Nie można przenieść tego prawa na drugiego rodzica. Z zasiłku można skorzystać zarówno jednorazowo, lub w maksymalnie pięciu częściach. Ostatnia z części może zostać wykorzystana najpóźniej do końca roku, w którym dziecko skończy sześć lat.

Ważne Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Łączenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

W przypadku, gdy pracownica do 21 dni po porodzie lub do 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie złoży wniosek do pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyńskiego (bądź urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wysokość podstawy zasiłku za cały okres wyniesie 81,5 proc. We wniosku nie można uwzględnić nieprzenaszalnej części urlopu rodzicielskiego. Za nieprzenoszalne 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica, zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek macierzyński 2025 r. i 2026 r.: dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków

27 listopada 2024 r. Sejm przyjął projekt ustawy wprowadzającej dodatkowy uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków oraz dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po narodzinach. Nowela wprowadza uzupełniający urlop macierzyński w wymiarze od 8 do 15 tygodni. Urlop ten będzie płatny 100 proc. Nowela zakłada: