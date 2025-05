350 plus co miesiąc dla seniorów. Dodatkowe świadczenie z ZUS bez względu na wysokość dochodów

Emerytury mundurowe: Przed wojskiem pracowałem 2 lata. Tak więc pytam – co mogę sobie doliczyć?

Infor.pl udostępnia łamy czytelnikom. Popularnym tematem są patologie systemu emerytalnego. Najgłośniejsze są dwie: 1) pomniejszanie emerytur o kwoty wypłacone na emeryturach wcześniejszych (emeryci wygrali wyrok TK z 4 czerwca 2024 r., ale ZUS nie chce go honorować) i 2) "parkowanie" składek przez ZUS w kwocie nawet 500 000 - 600 000 zł byłych mundurowych, którzy odeszli z wojska i pracując jako cywilne odprowadzili te składki. Nie mają szans na otrzymanie emerytury cywilnej (jednocześnie z mundurową) piszą do nas listy. My je publikujemy.