W Sejmie rząd o drugim dodatku do renty. Tym razem dla niezdolnych do pracy

Od pół roku osoby niepełnosprawne i renciści stale pytają rząd o dodatek dopełniający dla rencistów z tytułu niezdolności do pracy. Obiecano im ten dodatek z uwagi na wprowadzenie podobnego rozwiązania dla renty socjalnej. Niestety przedłużają się analizy wewnątrz rządu co do kształtu projektu odpowiedniej ustawy. I trwają negocjacje z Ministerstwem Finansów, które prawdopodobnie zgłasza ograniczenia budżetowe najbliższe 2– 3 lata.

Niezależnie od ostatecznego kształtu projektu ustawy o drugim dodatku do renty otrzymają go tylko renciści z orzeczeniem o niesamodzielności

W maju 2025 r. będzie pierwsza wypłata dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Za 5 miesięcy 2025 r. Po waloryzacji miesięcznie jest to 2610,72 zł. Ile będzie więc wart drugi dodatek - tym razem do renty chorobowej. I od kiedy zostanie wprowadzony. Na dziś mamy tylko pytania bez konkretnych odpowiedzi - wiemy jedynie, że trwają prace nad drugim dodatkiem i odpowiednim projektem ustawy. Drugi dodatek tak jak pierwszy będzie tylko dla rencistów z orzeczeniem o niesamodzielności do samodzielnej egzystencji.

Dwa dodatki dla rencistów. Dodatek dopełniający 2 610 zł. Ile będzie wynosił drugi dodatek?

Prawie 1,5 roku temu rząd wycofał się z podwyżki renty socjalnej za wszystkich rencistów (z uwagi na brak środków budżetowych). W zamian niektórzy renciści otrzymali dodatek dopełniający - są to osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, a więc z wysokim stopniem niepełnosprawności. Wywołało to ogromną burzę nieprzyjaznych komentarzy ze strony osób niepełnosprawnych, gdyż status osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji posiada niewielu rencistów socjalnych.

Renta z tytułu niezdolności do pracy wciąż bez dodatku dopełniającego

Dodatkowo takiego dodatku do renty z uwagi na niesamodzielność nie posiadają renciści niezdolni do pracy.

Ma się to wkrótce zmienić. Nie wiadomo jednak kiedy wejdzie w życie odpowiednia ustawa. Nie znamy nawet projektu tej ustawy. Jaki będzie rok wejścia w życie – 2026 r. 2027 r., 2028 r.? Są to więc złe informacje dla rencistów w tym znaczeniu, że rząd choć konsekwentnie informuje o trwaniu pracy nad tym dodatkiem, to nie wychodzi poza komunikat o trwających analizach oraz rozmowach z Ministerstwem Finansów.

Najnowsza odpowiedź rządu o drugi dodatek dla rencistów tym razem rencistów z tytułu niezdolności do pracy

To odpowiedź na zapytanie poselskie. o dodatek dopełniający dla osób pobierających rentę chorobową. Rząd informuje w odpowiedzi, że:

Pytanie nr 2 do rządu - Na jakim etapie prac jest projekt ustawy o dodatku dopełniającym dla osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Odpowiedź nr 1 dla rencistów - W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są przygotowywane dodatkowe rozwiązania legislacyjne dotyczące osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, pobierających inne świadczenia niż renta socjalna. Ministerstwo skierowało wniosek o wpisanie projektu ustawy do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Pytanie nr 2 do rządu - Jakie rząd musi pokonać przeszkody w szybkim procesie legislacyjnym? (zapowiedź dodatku to około 6 miesięcy temu)?

Odpowiedź nr 2 dla rencistów - Zgodnie z ustaleniami Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zagadnienie to wymaga jednak pogłębionej analizy. Obecnie trwają w tym zakresie uzgodnienia z Ministerstwem Finansów.

Pytanie nr 3 do rządu - Jaki jest termin wejścia w życie nowego dodatku dla rencistów

Odpowiedź nr 2 dla rencistów - Termin skierowania projektu pod obrady Sejmu? Obowiązuje tu zasada, że rządowy projekt ustawy może trafić na posiedzenie Sejmu dopiero po zakończeniu rządowego etapu prac legislacyjnych, określonego w Regulaminie pracy Rady Ministrów (uchwała nr 190 Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów, M.P. z 2024 r. poz. 805). Rządowe prace nad projektem ustawy nadal trwają.

Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy

Żeby otrzymać nowy dodatek trzeba będzie mieć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Samo prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

został uznany za niezdolnego do pracy,

ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy,

niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,

spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz

legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

Ważne Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

