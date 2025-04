WZON i 43 punkty dla osoby niepełnosprawnej na wózku. Za test samodzielności. Bez świadczeń. Sprawne ciało powyżej pasa [stopień znaczny]

Do redakcji wpłynął list od osoby niepełnosprawnej, która ma przerwany rdzeń kręgowy od 25 lat. Stopień znaczny niepełnosprawności. Orzeczenie stałe. Otrzymała niezwykle niską liczbę punktów w WZON od komisji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Nie ma żadnej szansy na świadczenie wspierające (co do zasady 70 punktów, w okresie przejściowym dla 2025 r. 78 punkty). Nie ma też starego świadczenia pielęgnacyjnego. Jest to kolejny list od czytelników z informacją o bardzo niskich wartościach punktów dla ciężko doświadczonych. Kilka dni temu opublikowaliśmy list czytelniczki, która jako osoba niewidoma otrzymała 61 punktów (czyli nie będzie świadczenia wspierającego.

Poniżej list osoby niepełnosprawnej:

Tylko 43 punkty dla osoby niepełnosprawnej na wózku. Bez świadczenia pielęgnacyjnego i bez świadczenia wspierającego



Panie Tomaszu, jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową z kilkoma schorzeniami dodatkowymi. Poruszam się na wózku od 25 lat.

Komisja orzekająca przyznała mi 43 punkty. Nie chodzę w ogóle, mam paraplegię po całkowitym przerwaniu rdzenia kręgowego. Znam całą masę osób funkcjonujących lepiej ode mnie które otrzymały od tej samej komisji po 87 pkt.

Nie wiem co się obecnie stało, ale komisje na siłę zaczęły przyznawać jak najmniej punktów, a pytania są formułowane w sposób ukierunkowany na uzyskanie odpowiedzi pozwalających na nieprzyznanie punktów. Pomimo składanych odpowiedzi uprawniających do uzyskania jakichkolwiek punktów (zgodnie z wytycznymi), przekazywanych informacjach dodatkowych dowodzących tego iż np. mam trudności z podniesieniem przedmiotów z ziemi lub nie mogę tego zrobić w ogóle, komisja przyznawała mi 0 punktów.

Złożyłem odwołanie, ale teraz nie wiem czy stawie się na komisji, bo jest to upokarzające. Zwlekałem ze złożeniem wniosku właśnie w obawie o upokorzenie związane z kolejnym udowadnianiem że nie jestem wielbłądem.

Mam nadzieję,.. nie, w zasadzie już nie.



(imię i nazwisko do wiadomości redakcji).

Czy Pan ma świadczenie pielęgnacyjne? Czy chodzi o kulach? Co z zakupami?

Po otrzymaniu listu wysłałem swój list do czytelnika z takimi zapytaniami:

"Czyli rozumiem, że jest tak – nie wstanie Pan sam z wózka. W domu np. nie chodzi Pan o kulach, tylko wózek. I cała reszta ciała jest sprawna, czyli ręce, wzrok? Robi Pan zakupy, bank, urząd, spacer, wyjście z domu? I wycena skutków uszkodzenia ciała na 43 punkty? Ratuje Pana rodziną tylko świadczenie pielęgnacyjne?

Nie chodzę o kulach, poruszam się wyłącznie na wózku inwalidzkim

Odpowiedź czytelnika

"Poruszam się wyłącznie na wózku. Na nogach nie mogę stawać nawet w specjalnych urządzeniach do tego celu z powodu licznych złamań spowodowanych zaawansowaną osteoporozą w kończynach dolnych.

Zakupów nie robię bo nie mogę stawiać obciążeń na nogi w obawie o złamanie. Do urzędów udaje się tylko tych które nie mają schodów. Nie lubię załatwiać spraw na korytarzu, czy na chodniku. Na spacer nie chodzę. Z domu nie wychodzę jak nie muszę. Mieszkam w domu, wszystko wokół domu robi rodzina. Nie dostanę się do pokoi i pomieszczeń na piętrze. Nie obejdę podwórka bo trawnik jest za „grząski” i mam spory spadek na części podwórka pod który nie wjadę sam. Obiadu nie zrobię, bo garnka nie przeniosę z lodówki na płytę, a potem talerza na stół. Ręce są potrzebne do poruszania się. Do szafek ponad blatami nie sięgnę dalej niż do brzegu w zasięgu rąk. Z wózka jest to trudne bo jest się dalej od szafki.

Mam bardzo silne bóle w nogach, które tłumię lekami wpływającymi na funkcjonowanie."

Ręce sprawne, ale nie mogę się schylać by coś podnieść z powodu braku stabilizacji.

Reszta ciała powyżej pasa - sprawna.

Czynności około toaletowe, toaleta, ubieranie itp wymagają częściowego codziennego wsparcia, pomocy kogoś z rodziny.

"Na szczęście otrzymuję rentę z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy, ale to nie jest wykluczeniem do uzyskania owych 80kilku pktow jak to ma miejsce w przypadku innych osób.

W moim przypadku nie ma kwestii ratowania się lub nie świadczeniem pielęgnacyjnym, jest to kwestia sprawiedliwości życiowej i społecznej."

Stawki świadczenia wspierającego od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r.:

Świadczenie wspierające 4134 zł (bo 220% renty socjalnej) - w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów

Świadczenie wspierające 3383 zł (bo 180% renty socjalnej) - 90 do 94 punktów

Świadczenie wspierające 2255 zł (bo 120% renty socjalnej) - od 85 do 89 punktów

Świadczenie wspierające 1504 zł (80% renty socjalnej) - od 80 do 84 punktów

Świadczenie wspierające 1128 zł (60% renty socjalnej) - od 75 do 79 punktów

Świadczenie wspierające 752 zł (40% renty socjalnej) - od 70 do 74 punktów.