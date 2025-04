PFRON: Osoba niepełnosprawna bez dodatku do prądu 600 zł. Przez jeden wymóg. Stopień znaczny i hospicjum nie pomogą

Do redakcji wpływają listy od osób niepełnosprawnych, które spełniają prawie wszystkie warunki otrzymania dodatku 100 ((kumulatywnie 600 zł) do prądu). Brak tego jednego warunku powoduje jednak definitywny brak praw do tego dodatki. Dodatku do prądu przyznawanego przez PFRON nie otrzyma osoba niepełnosprawna (nawet ze stopniem znacznym, nawet podlegające leczeniu hospicyjnemu), jeżeli nie korzysta z terapii tlenowej prowadzonej przez jedną z przychodni akceptowanych przez PFRON. "Zwykły" lekarz, "zwykła przychodnia nie wystarczy.

Ja, osoba niepełnosprawna bez dodatku do prądu z PFRON i refundacji. Koncentrator od rodziny. Nie miałam zamiaru czekać na cudzą śmierć

Ważne Dzień dobry Jestem osobą, która od roku 2021całodobowo używa koncentratora tlenu, jestem też że znacznym stopniem niepełnosprawności i niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Dofinansowania do prądu nie otrzymałam ponieważ nie jestem w żadnej wymienionej poradni leczenia tlenem. W 2021 roku po wyjściu ze szpitala zostałam skierowana do hospicjum i do poradni domowego leczenia tlenem. W poradni uzyskałam informacje że Koncentrator chwilowo nie ma,a jak ktoś umrze to mi dadzą to samo było w hospicjum. Nie miałam zamiaru czekać na czyjąś śmierć Koncentrator nie jest refundowany więc trzeba było kupić samemu. Ja nie posiadałam funduszy. na szczęście rodzina mi kupiła koncentrat tlenu. Proszę mi powiedzieć dlaczego osoby które dostają koncentrator tlenu za darmo , otrzymują dopłatę prądu a osoby takie jak ja nie.

Osoba niepełnosprawna po wylewie też bez dodatku do prądu bo nie może zdobyć doświadczenia

Przykład Pani Joanna miała wylew. Jest osobą niepełnosprawną (stopień znaczny). Przy wypisie ze szpitala otrzymała zalecenie / skierowanie na korzystanie z domowego respiratora. Lekarz wypisujący pacjentkę ze szpitala nie może podpisać zaświadczeń wymaganych przez PFRON dla dodatku do prądu (dotyczy to zarówno 2024 r. jak i 2025 r.).

88-letnia osoba niepełnosprawna musiałaby czekać rok na leczenie w przychodni akceptowanej przez PFRON

I kolejny list od naszej czytelniczki - sygnalizowała problem jeszcze w grudniu 2024 r. Do dziś problem nie został rozwiązany:

REKLAMA

REKLAMA

Z uwagą przeczytałam (…) artykuł dotyczący dopłat do prądu z PFRON, dla osób ze stopniem niepełnosprawności i korzystających z respiratora lub koncentratora tlenu. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że niestety ogromna liczba osób posiadająca stopnień niepełnosprawności i korzystająca z tych urządzeń, jest pozbawiona możliwości otrzymania tego zasiłku. Problemem jest uzyskanie zaświadczenia o korzystaniu z tych urządzeń i wydanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej. W takiej sytuacji jest moja Mama.

REKLAMA

Moja Mama ma najwyższy stopień niepełnosprawności- znaczny. Z uwagi na długie terminy i konieczność stosowania koncentratora, po wyjściu ze szpitala zmuszona była go wypożyczyć. Na dzień 01-12-2024 są 3 placówki udzielające na NFZ świadczenia poradnia domowego leczenia tlenem. Sprawdziłam, czas oczekiwania ponad rok. Nie można załączyć do wniosku, o wspomniane w Pana artykule dofinansowanie, zaświadczenia od lekarza POZ. Nie jest ono honorowane.

Ma 88 lat, będąc w szpitalu otrzymała zalecenie korzystania z koncentratora tlenu niezwłocznie po opuszczeniu szpitala. Na wizytę do poradni, o której wspomina PFRON, czeka się ponad rok i dłużej. Mama jest z (….). Była zmuszona wypożyczyć koncentrator, ponieważ potrzebowała go natychmiast. Zaświadczenie o korzystaniu z koncentratora wystawił mojej Mamie lekarz POZ. Niestety nie jest ono honorowane przez PEFRON. To jest absurd, którego nie są w stanie zrozumieć nawet pracownicy PFRON. Nawiązując do Pana artykułu, chciałabym podkreślić, że nie tylko osoby nieposiadające stopnia niepełnosprawności, a korzystające z koncentratora tlenu lub respiratora, są w tej sytuacji dyskryminowane. W świat poszła informacja, że osoby z niepełnosprawnością otrzymują dofinansowanie z PFRON do prądu. Nikogo już nie interesuje, ile z tych osób, które korzystają z tych urządzeń, bo muszą, mają uprawnienia do otrzymania tego dofinansowania, nie otrzyma go, bo zaświadczenie wystawione jest przez nieuprawnionego lekarza. (…) Pozdrawiam (nazwisko i imię do wiadomości redakcji).

PFRON: Dodatek do prądu. Trudny warunek do spełnienia z tym zaświadczeniem

Do redakcji przychodzą listy niezadowolonych osób niepełnosprawnych, które spełniają wszystkie medyczne wymogi do dodatku do prądu, ale nie podlegają leczeniu w tych przychodniach. To jedyny powód nie otrzyma 600 zł od PFRON w 2025 r. Spełnione są następujące warunki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

warunek nr 1 PFRON - osoba niepełnosprawna ((dorosła ze stopniem niepełnosprawności, dziecko albo nastolatek do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności).) składa wniosek o wypłatę dodatku (do 600 zł). Dodatek to 100 zł miesięcznie, ale w praktyce osoby niepełnosprawne składają go za okresy 3 - 6 miesięcy z mocą wsteczną (warunek łatwy do spełnienia przez osoby niepełnosprawne).

warunek nr 2 PFRON - osoba niepełnosprawna korzysta z terapii tlenowej. Podstawą jest w praktyce zaświadczenie albo skierowanie lekarskie. Osoba niepełnosprawna wychodzi ze szpitala (często z poważnych przyczyn w szpitalu) i jej lekarz prowadzący daje odpowiedni dokument z zaleceniem albo skierowanie. Nie ma żadnych wątpliwości medycznych, że osoba niepełnosprawna musi korzystać z terapii tlenowych. Tak zadecydował jej lekarz (warunek spełniony).

warunek nr 3 PFRON - prowadzenie terapii tlenowej przez jedną ze specjalistycznych dla tej terapii przychodni. (Warunek niespełniony).

Świadczenia w zakresie terapii tlenowej musi udziela ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej. Jest tu opieka zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie albo pod opieką poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem. Osoba niepełnosprawna musi przedstawić zaświadczenie, że korzysta z usług ww. instytucji. Zaświadczenie może być:

a) podpisane (wraz z pieczątką imienną) przez lekarza lub lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę lub pielęgniarkę z zespołu realizującego świadczenie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/ zespołu domowego leczenia tlenem albo

b) opieczętowane przez świadczeniodawcę (placówkę medyczną, która realizuje dla Ciebie opiekę domową) i podpisane przez osobę upoważnioną przez tę placówkę.

Warunki otrzymania dodatku do prądu z PFRON

Obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), które korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, tj. pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem.

Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach Obszaru E zobowiązany jest do:

Obowiązek 1 wskazania we wniosku okresu objętego refundacją kosztów opłaty za energię, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy i krótszy niż 3 miesiące,

Obowiązek 2 wskazania numeru rachunku bankowego wnioskodawcy, na który zostaną przekazane środki PFRON,

Obowiązek 3 załączenia do wniosku:

zaświadczenia potwierdzającego korzystanie ze świadczenia w ramach ośrodka domowego leczenia tlenem lub ośrodka wentylacji domowej, zgodnie ze wzorem określonym w SOW,

skanu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia),

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Obowiązek 4 złożenia we wniosku oświadczenia m.in. o:

uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji do leczenia z wykorzystaniem koncentratora tlenu lub respiratora, która odbywa się w szpitalu lub w ośrodku domowego leczenia tlenem, użytkowaniu koncentratora tlenu lub respiratora w okresie, za który przysługuje dodatek,

zgodności ze stanem faktycznym informacji i danych zawartych w złożonych przez niego oświadczeniach i zaświadczeniach, bądź innych dokumentach stanowiących podstawę przyznania dodatku,

wyrażeniu zgody na weryfikację zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń lub na oględziny urządzenia w miejscu zamieszkania lub z wykorzystaniem instrumentów kontroli pozwalających na uzyskiwanie informacji na odległość (w kontaktach telefonicznych lub on-line),

przyjęciu do wiadomości i stosowania, że złożenie we wniosku oświadczenia lub zaświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania, a ujawnienie w toku kontroli niezgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, stanowiących podstawę przyznania dodatku skutkuje koniecznością zwrotu wypłaconego dodatku i naliczonych odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych - w terminie wskazanym w pisemnej informacji o konieczności zwrotu zakwestionowanej kwoty (wezwanie do zapłaty),

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2025 roku - dokument źródłowy dla dodatku do prądu z PFRON

PLIK PLIK

Nabór trwa od 2 stycznia. Wnioski w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) w ramach obszaru E programu programu "Aktywny samorząd" - Dodatek do energii elektrycznej dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora. Nabór potrwa przez cały rok - do 31 grudnia 2025 r.

Jakie załączniki do wniosku o dodatek do prądu w 2025 r.

Nie zapomnij załączyć do wniosku: