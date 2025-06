Dają nawet 9991 zł dodatku na usamodzielnienie. Co to i dla kogo?

Specjaliści podkreślają istotny charakter programu: "Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. Przywołane unormowanie przyznaje kluczową rolę postanowieniom indywidualnego programu usamodzielnienia, ponieważ zamieszczone w nim ustalenia będą determinowały sposób wypłaty świadczenia przysługującego osobie usamodzielnianej. Pomoc ta może być wypłacona jednorazowo, względnie w ratach. W tym miejscu rodzi się pytanie, czy sposób wypłaty przyznanego świadczenia powinien zostać określony w osnowie decyzji, czy też wystarczą w tym zakresie postanowienia indywidualnego programu usamodzielnienia. W mojej ocenie decyzja przyznająca osobie usamodzielnianej przedmiotową pomoc powinna zawierać wskazanie co do sposobu wypłaty. Ta część rozstrzygnięcia powinna mieć umocowanie w postanowieniach indywidualnego programu usamodzielnienia i być z nim zbieżna. Za takim rozwiązaniem przemawia charakter prawny decyzji jako aktu wiążącego organ i jej adresata, natomiast indywidualny program usamodzielnienia jest dokumentem opracowywanym przez osobę usamodzielnianą i zatwierdzanym przez kierownika PCPR, zatem na jego podstawie nie można domagać się przyznania praw, jak również nie może on stanowić podstawy realizacji decyzji administracyjnej. Zauważyć należy, że ustawodawca mocą komentowanego przepisu wskazuje, że pomoc ta wypłacana jest jednorazowo lub w ratach, natomiast nie określa sposobu wypłaty przyznanego świadczenia, a zatem wybór w tym zakresie pozostawia organowi, który powinien to uzgodnić z osoba usamodzielnianą. W tym zakresie można spotkać się co do zasady z dwiema formami, a mianowicie wypłatą jednorazową pełnej kwoty, czy też określonej raty w kasie organu przyznającego pomoc, bądź też z przesłaniem tych środków na konto bankowe osoby usamodzielnianej. Sposób wypłaty powinien uwzględniać możliwości danego organu, jak również respektować preferencje osoby usamodzielnianej. Wypłata omawianego świadczenia – czy to w formie jednorazowej, czy też w ratach – musi nastąpić do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, czyli do dnia odpowiadającego dniu urodzin tej osoby. Z dniem ukończenia przez nią 26 lat wypłata tego świadczenia będzie już prawnie niemożliwa. Prezentowana tu sytuacja oznacza, że decyzja przyznająca analizowaną formę pomocy ze wskazanym dniem wygasa z mocy prawa, a niewykorzystane środki przepadają. Rozważenia wymaga inna kwestia, a mianowicie gdy przewidziane powyższą decyzją środki nie zostaną przekazane na rzecz osoby uprawnionej z winy organu administracji, wówczas osoba usamodzielniana nie będzie mogła dochodzić ich wypłaty w drodze administracyjnej, lecz w mojej ocenie będzie przysługiwało jej roszczenie cywilnoprawne względem organu administracji z uwagi na szkodę, którą poniosła w następstwie wadliwego działania organu administracji. W takim przypadku organ, który dopuścił się takiego działania, może podzielić argumentację osoby usamodzielnianej względnie odmówić jej uwzględnienia i skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.". (zob. Nitecki Stanisław, Wilk Aleksandra, Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Komentarz, wyd. II, Opublikowano: WKP 2024).