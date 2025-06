Nie 300 plus a 759 zł miesięcznie w roku szkolnym 2025/2026, w roku akademickim 2025/2026, na kurs albo przygotowanie zawodowe

Nie 300 plus na wyprawkę szkolną a aż 759 zł miesięcznie na edukację, w roku szkolnym 2025/2026, w roku akademickim 2025/2026, na kurs albo przygotowanie zawodowe. Kiedy, dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić? Świadczenie jest naprawdę atrakcyjne finansowo, ale oczywiście nie każdy ma do niego prawo.

rozwiń >

Za fakt nauki i czy szkoleni prawie 800 zł miesięcznie - wielu by tak chciało. I jest to możliwe. Świadczenie wynosi nie 300 plus na wyprawkę szkolną a właśnie aż 759 zł na naukę, miesięcznie w roku szkolnym 2025/2026, w roku akademickim 2025/2026, ale co ważne także na kurs albo przygotowanie zawodowe. Kiedy, dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić?

REKLAMA

759 zł miesięcznie w roku szkolnym 2025/2026, w roku akademickim 2025/2026, na kurs albo przygotowanie zawodowe: dla kogo?

759 zł miesięcznie w roku szkolnym 2025/2026, w roku akademickim 2025/2026, na kurs albo przygotowanie zawodowe przysługuje osobie usamodzielnianej. Kogo należy rozumieć pod tą definicją? Ustawodawca ma na myśli przyznanie świadczeń: osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. To właśnie w ustawie ta osoba zwana jest dalej "osobą usamodzielnianą". Ponadto, w sytuacji, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.

Jaka pomoc dla uczniów, studentów, kursantów w roku szkolnym/ akademickim 2025/2026?

Osobie usamodzielnianej przyznaje się pomoc na:

kontynuowanie nauki,

usamodzielnienie,

zagospodarowanie;

udziela się pomocy w uzyskaniu: odpowiednich warunków mieszkaniowych;

udziela się pomocy w uzyskaniu: zatrudnienia;

zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

759 zł miesięcznie w roku szkolnym 2025/2026, w roku akademickim 2025/2026, na kurs albo przygotowanie zawodowe: podstawa prawna

Podstawą prawną do otrzymywania 759 zł miesięcznie w roku szkolnym 2025/2026, w roku akademickim 2025/2026, na kurs albo przygotowanie zawodowe jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 49). Ustawa ta określa m.in. zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków; zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

759 zł miesięcznie w roku szkolnym 2025/2026, w roku akademickim 2025/2026, na kurs albo przygotowanie zawodowe: gdzie?

759 zł miesięcznie w roku szkolnym 2025/2026, w roku akademickim 2025/2026, na kurs albo przygotowanie zawodowe: to w zasadzie jest pomoc na kontynuowanie nauki. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę

Dalszy ciąg materiału pod wideo

w szkole;

w zakładzie kształcenia nauczycieli;

w uczelni;

na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;

u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Tak więc pomoc na naukę siłą rzeczy przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Ważne Wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 759 zł miesięcznie. Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

Jak wskazuje ustawa, w przypadku gdy po ukończeniu:

nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli, studiów pierwszego stopnia osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia

- pomoc przysługuje także za wrzesień.

Przykład W przypadku gdy uprawnienie do pomocy na kontynuowanie nauki nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym, w których przysługuje pomoc.

759 zł miesięcznie w roku szkolnym 2025/2026, w roku akademickim 2025/2026, na kurs albo przygotowanie zawodowe: kiedy nie?

Jakie są negatywne warunki przyznania pomocy na kontynuowanie nauki? Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie; bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu; została umieszczona w zakładzie karnym.

Pomoc na kontynuowanie nauki osoby usamodzielnianej - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 listopada 2024 r., II SA/Gl 931/24

Jak czytamy w wyroku świadczenia i dodatki do tego świadczenia przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego. Nie warunkuje zatem prawa do świadczenia realizacja przez Wychowankę postanowień "Indywidualnego programu usamodzielnienia". Przyjmuje się bowiem, że indywidualny program usamodzielnienia jest formą umowy zawieranej przez osobę usamodzielnianą z kierownikiem PCPR powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Jest to więc akt, który nie kreuje obowiązków wobec rodziny zastępczej. W tej sytuacji stwierdzić należy, że dla zaistnienia omawianej przesłanki wystarcza sam fakt, że Wychowanka podjęła formalnie dalszą edukację. Natomiast niska frekwencja w zajęciach szkolnych, czy też złe wyniki w nauce, pozostają bez znaczenia dla omawianej okoliczności. Takie sytuacje wpływają z kolei na pomoc na kontynuowanie nauki udzielaną osobie usamodzielnianej, o której mowa w art. 146 ust. 1 ustawy z 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Mianowicie nieuzasadniona trzykrotna zmiana placówki edukacyjnej na tym samym poziomie przez osobę usamodzielnianą stanowi negatywną przesłankę dla udzielenia takiej pomocy (art. 147 pkt 2 ustawy z 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Brak realizacji "Indywidualnego programu usamodzielnienia" stanowi podstawę do zawieszenia takiej pomocy (art. 148 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

759 zł miesięcznie w roku szkolnym 2025/2026, w roku akademickim 2025/2026, na kurs albo przygotowanie zawodowe: kiedy zawieszenie?

Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy: w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć; osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia. Zawieszenie pomocy na kontynuowanie nauki następuje z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej, w drodze decyzji.