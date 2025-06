Wiele osób nie ma świadomości, że oprócz tak powszechnych świadczeń jak 800 plus, 300 plus czy wiele innych dodatków, zasiłków i rzeczowych form pomocy na rzecz dzieci - można uzyskać jeszcze jednorazowo na rzecz dziecka 4000 zł. Co istotne świadczenie jest przyznawane bez kryterium dochodowego, ale nie każdy posiadający dziecko spełnia kryteria, aby otrzymać to wsparcie finansowe. Zatem kiedy i dla kogo 4000 zł na dziecko, jednorazowo?

4000 zł na dziecko, jednorazowo. Dla kogo i kiedy?

Wiele osób nie ma świadomości, że oprócz tak powszechnych świadczeń jak 800 plus, 300 plus czy wiele innych dodatków, zasiłków i rzeczowych form pomocy - można uzyskać jednorazowo na rzecz dziecka 4000 zł. Co istotne świadczenie jest przyznawane bez kryterium dochodowego. Oczywiście nie każdy posiadający dziecko spełnia kryteria, aby otrzymać to wsparcie finansowe, które tak naprawdę jest tylko kroplą w morzu potrzeb i wydatków jakie rodzice muszą przeznaczyć na dziecko - tak naprawdę znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Podstawami prawnymi do otrzymania wsparcia finansowego w wysokości 4000 zł na dziecko, jednorazowo są:

REKLAMA

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2020 r. poz. 1329 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2023 poz. 390).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. Nr 183 poz. 1234 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz.U. 2023 poz. 211)

4000 zł na dziecko, jednorazowo - kiedy można uzyskać?

4000 zł na dziecko, jednorazowo można uzyskać jeśli:

potwierdzono, że dziecko ma ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

matka dziecka, od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Ważne Jeżeli rodzicom urodziło się żywe dziecko, które ma ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, jeśli dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu - można otrzymać pomoc finansową od państwa – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

4000 zł na dziecko, jednorazowo - kto może uzyskać?

4000 zł na dziecko, jednorazowo może uzyskać:

rodzic chorego dziecka,

opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

4000 zł na dziecko, jednorazowo - jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć przez Internet (online), w urzędzie (urząd miasta albo gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inne miejsce wyznaczone w gminie) czy też listownie. Jeśli przez Internet, to potrzebny będzie jednak wtedy profil zaufany (PZ) lub np. odpłatny kwalifikowany podpis elektroniczny. Jeśli złoży się wniosek przez Internet, całe postępowanie administracyjne zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną. Co ważne do wniosku trzeba dołączyć szereg dokumentów, m.in. zaświadczenie lekarskie, aby potwierdzić ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, zagrażającą życiu. Nie ma formalnego wzoru takiego zaświadczenia. Może je wydać tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który ma dowolną specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej; zaświadczenie lekarskie albo od położnej, aby potwierdzić, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży – dostaniesz je od lekarza albo położnej,

Ważne Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia: narodzin dziecka' objęcia opieką albo przysposobienia dziecka, nie później niż do dnia, w którym dziecko ukończy 18 rok życia. Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka lub objęciu opieką albo przysposobieniu dziecka. Wniosek złożony po terminie - nie zostanie rozpatrzony.

Decyzja i odwołanie

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 1 miesiąca lub 2 miesięcy - jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i urząd poprosi o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia. Jeśli urząd odmówi wypłaty świadczenia można odwołać się od decyzji odmownej: bezpłatnie, do samorządowego kolegium odwoławczego, w terminie14 dni.

Dalszy ciąg materiału pod wideo