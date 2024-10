100 proc. wynagrodzenia na L4. Co dalej ze zwolnieniami chorobowymi? Będzie rozszerzenie katalogu sytuacji uprawniających do pełnego wynagrodzenia chorobowego?

W obecnym polskim systemie ubezpieczeń społecznych zasada wypłaty pełnego wynagrodzenia za czas choroby jest stosowana wyjątkowo. Trwają jednak prace nad rozszerzeniem katalogu schorzeń uprawniających do otrzymania 100 proc. zasiłku chorobowego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że taki scenariusz jest przedmiotem analiz.

L4 to potoczne określenie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Jest to dokument, który wystawia lekarz, gdy stwierdzi, że nasze zdrowie uniemożliwia nam wykonywanie obowiązków służbowych.

REKLAMA

W jakich sytuacjach przysługuje 100 proc. wynagrodzenia?

Standardowo wysokość wynagrodzenia chorobowego wynosi 80 proc. podstawy. Jednak w określonych przypadkach, mianowicie w czasie ciąży, po wypadku przy pracy oraz w przypadku niezbędnych badań związanych z byciem dawcą organów, tkanek lub komórek, pracownik może liczyć na 100 proc. wynagrodzenia.

Ponadto pełne świadczenie przysługuje pracownikom, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub cierpią na chorobę zawodową. Oznacza to, że wyłącznie w tych sytuacjach pracownik może liczyć na 100 proc. wynagrodzenia.

Interpelacja posłanki KO

Posłanka Alicja Łepkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej zdecydowała się podjąć działania zmierzające do poszerzenia zakresu chorób zawodowych. W skierowanej do ministerstwa interpelacji zwróciła uwagę na istnienie schorzeń, takich jak choroby układu oddechowego, zaburzenia układu kostno-stawowego czy choroby psychiczne spowodowane przewlekłym stresem, które, choć wynikają z warunków pracy, nie są obecnie uznawane za choroby zawodowe.

Posłanka podkreśla, że strach przed finansowymi konsekwencjami nieobecności w pracy może zmusić pracowników do świadczenia usług mimo pogarszającego się stanu zdrowia, co z czasem może negatywnie odbić się na ich zdrowiu i efektywności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co na to Ministerstwo? Jakie są plany MRPiPS?

Na interpelację posłanki odpowiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Podkreślił komplikacje związane z rozróżnieniem schorzeń wymienionych przez Łepkowską-Gołaś od chorób zawodowych, które są oficjalnie uznane. Zwrócił jednocześnie uwagę na problem "prezentyzmu", czyli tendencji pracowników do przychodzenia do pracy pomimo choroby, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych.

Ministerstwo poinformowało o planach wprowadzenia zmian w systemie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, które miałyby uwzględniać różnice w charakterze pracy. Wkrótce propozycje tych zmian zostaną przedstawione Radzie Ministrów. Wiceminister zaznaczył, że nowe regulacje mogą dotyczyć również pracowników, których choroby mają związek z wykonywaną pracą, choć nie są klasyfikowane jako choroby zawodowe.

100 proc. wynagrodzenia na L4 - jak może być w przyszłości?

Chociaż szczegółowe regulacje pozostają nieprecyzyjne, stanowisko ministerstwa wskazuje na potencjalne rozszerzenie katalogu sytuacji uprawniających do pełnego wynagrodzenia chorobowego. Perspektywa ta jest niewątpliwie korzystna dla pracowników doświadczających problemów zdrowotnych związanych z obciążeniami zawodowymi. Ostateczna decyzja w tej sprawie jest jednak wciąż oczekiwana i jeszcze nie została podjęta.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium