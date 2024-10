ZUS: Do 18 października 67 osób skorzystało z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w piątkowym komunikacie przypomina o dodatkowym zasiłku opiekuńczym dla osób dotkniętych powodzią.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony dzięki nowelizacji specustawy powodziowej. Nowe przepisy weszły w życie dzień po ogłoszeniu nowelizacji, tj. w sobotę, 5 października br. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy adresowany jest do osób z terenów dotkniętych wrześniową powodzią w południowo-zachodniej Polsce.

Do 18 października rodzice lub opiekunowie złożyli 67 takich wniosków. Najwięcej w województwie opolskim i dolnośląskim – po 32, a w woj. lubuskim - trzy wnioski – przekazał w komunikacie rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. Rzecznik ZUS przypomniał, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi, który musiał wziąć wolne w pracy, żeby zająć się dzieckiem do 8. roku życia w sytuacji, gdy placówka, do której uczęszcza maluch, została zamknięta z powodu powodzi. Dzieckiem nie może opiekować się niania lub dzienny opiekun. Dodał, że otrzyma go również rodzic na opiekę nad dzieckiem do 18 roku życia, które ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieckiem do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieckiem do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Przysługuje on także opiekunowi dorosłej osoby z niepełnosprawnością w przypadku zamknięcia placówki, do której taka osoba uczęszcza. Dotyczy to także osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: oświadczenie

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć oświadczenie u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo współpracuje z prowadzącym działalność, przesyła oświadczenie do ZUS. Może to zrobić przez internet – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS/eZUS. W tym celu powinien skorzystać z pisma ogólnego POG ZUS. W oświadczeniu musi być wpisana klauzula: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do puli 60 dni w roku kalendarzowym.