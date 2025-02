Wielki Piątek 2025 może być wolny od pracy. Coraz częściej pracownicy korzystają z wolnego

W grudniu 2018 r. powstał projekt ustawy dodający każdy Wielki Piątek i Wigilię Bożego Narodzenia do dni wolnych od pracy. Czy Wielki Piątek jest aktualnie wolny od pracy? Coraz więcej pracowników korzysta w tym dniu z wolnego.

Wielki Piątek wolny od pracy?

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy został zgłoszony dnia 5 grudnia 2018 r. Nowelizacja, jeśli weszłaby w życie, do dni wolnych od pracy dodałaby Wielki Piątek oraz 24 grudnia czyli Wigilię Bożego Narodzenia. Projektodawcy zakładali, że wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., jednak tak się nie stało. Projekt ten został skrytykowany. Zdaniem przedsiębiorców dwa dodatkowe dni wolne zbyt dużo kosztowałyby państwo polskie. Pismo Business Centre Club z 12 stycznia 2019 r. tłumaczyło, że proponowane dwa dni wolne od pracy stanowią nieprzemyślane i szkodliwe rozwiązanie dla przedsiębiorców, pracowników, konsumentów, budżetu państwa i całej gospodarki. BCC wniosło o zaniechanie prac legislacyjnych nad przedmiotowym projektem. Wielki Piątek pozostał dniem pracy.

Dnia 1 lutego 2025 r. wszedł w życie przepis prawny ustanawiający Wigilię Bożego Narodzenia kolejnym świętem wolnym od pracy w Polsce. Nowelizacja ta nie zakładała jednak dodania do katalogu świąt ustawowo wolnych od pracy Wielkiego Piątku.

Uzasadnienie ustanowienia Wielkiego Piątku i Wigilii Bożego Narodzenia dniami wolnymi od pracy

Projektodawcy uzasadniają wprowadzenie Wielkiego Piątku i 24 grudnia do dni ustawowo wolnych od pracy rangą tych dni w ramach kalendarza świąt katolickich. Zarówno jeden jak i drugi dzień nie stanowi de facto święta, lecz dzień bezpośrednio poprzedzający dwa najważniejsze święta w Kościele Katolickim.

Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego, w którym nie odprawia się mszy świętej. Zamiast mszy sprawuje się Liturgię Męki Pańskiej. To jedyny taki dzień w całym toku liturgicznym, dzień osądzenia, męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Jego doniosłość podkreśla się organizacją licznych Dróg Krzyżowych ulicami miast. W tym dniu wolne mają pracownicy aż 15 państw Unii Europejskiej: Austriacy, Brytyjczycy, Bułgarzy, Cypryjczycy, Duńczycy, Estończycy, Finowie, Hiszpanie, Holendrzy, Łotysze, Maltańczycy, Niemcy, Portugalczycy, Słowacy, Szwedzi.

Drugim dniem wolnym miałaby być Wigilia Bożego Narodzenia, co również uzasadnia charakter i wielkość tego święta. To właśnie w Wigilię spotyka się pierwszy raz cała rodzina na wspólnej modlitwie przy stole, przygotowując się na przyjście Pana. To szczególnie rodzinny dzień, który dla przykładu jest dniem ustawowo wolnym od pracy w: Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji, a także na Węgrzech.

Wielki Piątek 2025 - dzień wolny od pracy

Wielki Piątek w 2025 roku może być dniem wolnym od pracy. Coraz więcej pracowników korzysta w tym dniu z wolnego i to nie tylko za sprawą urlopów wypoczynkowych. Pracodawcy decydują się na ustanowienie tego dnia wolnym w wewnętrznych przepisach zakładowych. To forma dodatkowego benefitu pozapłacowego dla pracowników. Taką praktykę traktuje się jako element employer brandingu. Jest jeszcze czas na to, aby pracodawcy wprowadzili wolne już w tym roku czyli 18 kwietnia 2025 r.

Dni wolne od pracy w Polsce w 2025 r.

Aktualnie dniami wolnymi od pracy w Polsce są:

1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja - Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia, 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

oraz niedziele.