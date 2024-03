Czy pracownicy stracą, czy zyskają na zmianie czasu? Sprawdź zasady. Czas pracy w marcu 2024.

Gdy przesuwamy wskazówki zegara do przodu, pracownik pracuje o godzinę krócej. Jednak to nie wpływa na ilość przepracowanych przez niego godzin. A co z dodatkiem za pracę w nocy i za nadgodziny?

Jak obliczać czas pracy w związku z przesunięciem zegarów?

Z pracą w dni świąteczne wiążą się rozmaite wątpliwości – czy to dotyczące dnia wolnego w zamian za pracę w ten dzień, czy to dotyczące dodatku za pracę w święto. Wielkanoc 2024 rodzi jednak dodatkowe pytanie – co z czasem pracy (a więc i wynagrodzeniem) w momencie zmiany czasu z zimowego na letni.

W 2024 r. zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty 30 marca na niedzielę 31 marca 2024 r., a więc Niedzielę Wielkanocną. Wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2.00 na 3.00. a więc będziemy spać o godzinę krócej. Krócej będą też pracowały osoby, które w tym czasie będą świadczyły pracę.

Pracownicy zatrudnieni na nocnej zmianie przepracują godzinę mniej w stosunku do tego, co wynika z wymiaru czasu pracy. Czy w związku z tym zarobią mniej? Nie. Zmiana czasu, której podstawą są powszechnie obowiązujące przepisy nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika. W przypadku wynagradzania pracownika stałą stawką miesięczną, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w przewidzianej wysokości. Jednak również pracownik wynagradzany stawką godzinową powinien otrzymać wynagrodzenie za taką liczbę godzin, jaka przypada do przepracowania w danym okresie i nie można obciążać go kosztami „straconej” godziny. W piśmiennictwie dopuszcza się wypłacenie za tę godzinę wynagrodzenia postojowego, jednak zdecydowanie przeważa pogląd, zgodnie z którym pracownik powinien otrzymać normalne wynagrodzenie.

REKLAMA

Czy zmiana czasu wpływa na dodatki za pracę w nocy i za nadgodziny?

A co z dodatkiem za pracę w nocy? Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Jednak co ciekawe, w przypadku zmiany czasu nie ma wątpliwości, że nie wypłaca się go za tę „brakując” godzinę, bo w rzeczywistości pracownik jej nie przepracował. To samo dotyczy dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych – jeśli praca, którą pracownik będzie wykonywał na nocnej zmianie z 30 na 31 marca będzie dla niego pracą w godzinach nadliczbowych, to chociaż przy obliczaniu wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzyma je za „straconą” godzinę, to jednak w sytuacji obliczania dodatku za pracę w nadgodzinach należy brać pod uwagę tylko faktycznie przepracowany czas i nie należy kierować się jedynie godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Przykład W Spółce ABC trzecia zmiana obejmuje pracę między godziną 22:00 i 6:00. Na ten sam czas przypada praca w porze nocnej. W nocy z 30 na 31 marca 2004 r., z uwagi na zmianę czasu z zimowego na letni, pracownicy przepracują na tej zmianie jedynie 7 godzin. Za brakującą godzinę będzie im jednak przysługiwało normalne wynagrodzenie. Jednak dodatek za pracę w nocy otrzymają jedynie za 7 godzin faktycznej pracy w nocy.

Jeśli dla któregoś pracownika praca na tej zmianie będzie pracą w godzinach nadliczbowych, to dodatek z tego tytułu również otrzyma za 7 godzin pracy.