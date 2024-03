W marcu 2024 r. przypada 168 godzin pracy i 21 dni roboczych. Niektórzy będą mieli szansę na dłuższy wypoczynek. Sprawdź, czy ty też.

W marcu 2024 r. pracownicy będą musieli przepracować 168 godzin. Jednak na przełomie marca i kwietnia będą mieli szansę na przedłużenie wypoczynku.

Ile dni roboczych wypada w marcu 2024 r.?

Liczba dni wolnych od pracy przypadających w poszczególnych miesiącach roku jest zawsze przedmiotem zainteresowania pracodawców i pracowników. To ona wpływa na wysokość dodatków do wynagrodzenia, np. za pracę w nocy, a także determinuje powstawanie tzw. długich weekendów i wpływa na to, ile czasu będzie można poświęcić na wypoczynek.

Rok 2024 jest rokiem szczególnym, bo przestępnym. Łączna liczba dni roboczych w 2024 r. to 251, co oznacza 2008 godzin. Najbardziej „pracowitymi” miesiącami będą lipiec i październik, w których wypadnie po 184 godziny pracujące (23 dni pracujące). W marcu wypadają 4 pełne tygodnie i jeden dodatkowy dzień roboczy. Będzie też jedno święto, bo Wielkanoc w 2024 r. wypada w dniach 31 marca i 1 kwietnia.

Podsumowując, w marcu 2024 r. liczba godzin pracy wynosi 168, przypada 21 dni roboczych i 10 wolnych od pracy.

REKLAMA

Wymiar czasu pracy w marcu 2024 r.: 40 godzin x 4 tygodnie + 8 godzin (1 „luźny” dzień poza pełnymi tygodniami) = 168 godzin.

Czy w marcu 2024 r. będzie długi weekend?

Przełom marca i kwietnia będzie okazją do dłuższego wypoczynku. Wielkanoc wypada na przełomie miesięcy i jak zwykle, obejmuje niedzielę i poniedziałek. Osoby, którym przysługuje urlop wypoczynkowy, będą więc mogły wnioskować o jego udzielenie w dniach od 2 do 5 marca, a wolnym będą cieszyły się od 30 marca do 7 kwietnia (9 dni).

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek ten może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Jak z tego wynika, w przypadku pracownika otrzymującego dodatek, jego wysokość będzie każdorazowo uzależniona od 3 elementów – wysokości minimalnego wynagrodzenia, liczby godzin pracy w danym miesiącu i liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu w porze nocnej.

W marcu 2024 r. dodatek za pracę w godzinach nocnych będzie wynosił 5,05 zł brutto za jedną godzinę, co wynika z wyliczenia: 4242 zł minimalnego wynagrodzenia ÷ 168 godzin pracy przypadających w danym miesiącu x 20%.



Podstawa prawna

art. 154, art. 1517 § 1, art. 163 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)