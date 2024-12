Mobbing w szkołach. Nie tylko wynagrodzenie i czas pracy są problemami nauczycieli. Coraz głośniej mówi się również o mobbingu

42 tys. rodziców może nie dostać 800 plus nawet przez 2 miesiące, chyba, że zwróci do ZUS otrzymane świadczenie [nawet 2 tys. zł]

Zgodnie z komunikatem ZUS z dnia 12 grudnia 2024 r. – w związku z przyznawaniem przez ZUS, od października 2024 r., prawa do jednego za świadczeń z programu „Aktywny rodzic” – w ww. miesiącu, ZUS uchylił prawo do innego świadczenia tj. rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na ok 42 tys. dzieci. Jeżeli w miesiącu, za który zostało przyznane świadczenie „aktywnie w żłobku”, „aktywnie w domu” lub „aktywni rodzice w pracy”, zostało już wypłacone RKO – podlega ono teraz zwrotowi do ZUS albo zostanie potrącone z 800 plus lub świadczenia wypłacanego z programu „Aktywny rodzic”.