Praca tymczasowa - jaka jest jej przyszłość?

Przyszłość pracy tymczasowej w Polsce

Praca tymczasowa była, jest i będzie, ponieważ daje firmom możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe. Bez elastycznych form zatrudnienia polska gospodarka nie będzie mogła się rozwijać – mówią eksperci agencji zatrudnienia Manpower, w odpowiedzi na pojawiające się w mediach zapowiedzi o schyłku pracy tymczasowej w Polsce. O stabilność zatrudnienia nie muszą się również obawiać osoby obecnie pracujące w oparciu o ten model, co więcej bieżąca sytuacja na rynku daje im duży komfort pracy i lepsze warunki finansowe niż jeszcze rok temu.

Z końcem listopada bieżącego roku upływa 18-miesięczny limit długości zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika. Dodatkowo, zgodnie z danymi płynącymi z Polskiego Forum HR, czyli organizacji zrzeszającej agencje pracy tymczasowej, z każdym kwartałem 2018 roku maleje liczba pracowników tymczasowych w Polsce.

– Praca tymczasowa w Polsce w dalszym ciągu będzie funkcjonować, ponieważ polski biznes zwyczajnie potrzebuje elastycznych form zatrudnienia. Bez nich firmy nie będą mogły reagować na sezonowość w swojej branży, na nowe zamówienia i projekty oraz ich krótkie terminy realizacji, a co za tym idzie budować swojej konkurencyjności na rynku. Bez elastycznych form zatrudnienia również polska gospodarka nie będzie mogła się rozwijać – tłumaczy Tomasz Walenczak, dyrektor z agencji zatrudnienia Manpower.

– Praca tymczasowa już dawno temu przestała być utożsamiana z tanią siłą roboczą. Dla pracodawcy przynosi wartości dodane, zwiększając jego efektywność operacyjną, ale kosztuje. Dzięki niej w dalszym ciągu można zbudować grupę pracowników, przygotowując się na przykład do wzrostów produkcji lub uruchomienia nowych projektów, ale potrzebna jest atrakcyjna oferta dla kandydata oraz odpowiednia strategia marketingowa – wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor z Manpower. – Aby przyciągnąć pracowników na pewien czas, trzeba im zaproponować atrakcyjny pakiet świadczeń i benefitów, nie zapominając o budowaniu wizerunku pracodawcy na rynku lokalnym. Zdarza się również, że praca tymczasowa pod względem finansowym jest nawet bardziej korzystna dla pracownika w zestawieniu z ofertami pracy stałej u innych pracodawców. Jest to często droga do stałego zatrudnienia, pracownicy tylko początkowo są tymczasowi, ale docelowo mają zasilać organizacje, tworząc ich własne zasoby. Co więcej, pracownik w obecnej sytuacji zyskuje nowe możliwości. Dziś w rozmowach z pracodawcami użytkownikami wychodzi się od kandydata i wsłuchuje się w jego potrzeby. Mówienie o funkcjonowaniu biznesu w świetle rynku kandydata nie jest też czymś złym, ale to kwestia zrozumienia sytuacji i pokazania klientowi jak podejść do tego zagadnienia – dodaje Kamil Sadowniczyk.