Obostrzenia i utrata pracy - jak sobie poradzić?

Obecny paraliż gospodarki wpłynął nie tylko w negatywny sposób na sytuację w kraju, lecz również odcisnął piętno na systemach ekonomicznych na całym świecie. Ludzie, którzy do tej pory posiadali stabilną posadę wraz z regularną pensją, zostali narażeni na nieustanny stres związany z ryzykiem utraty zatrudnienia i obniżenia swoich zarobków. W związku z potężnym zasięgiem epidemii i jej powszechności, w wielu miejscach na świecie, także w naszym kraju, ma miejsce kryzys środowiskowy, powodujący nagłą i ogólną zapaść gospodarczą.

Co możemy zrobić w pierwszej kolejności, aby uzyskać jakiekolwiek wyjście z trudnej sytuacji?

Przede wszystkim – nie można tracić wiary w siebie. W momencie utraty pracy na pewno zadajemy sobie pytanie, dlaczego spotkało to akurat nas. Co więcej, cierpi na tym poczucie własnej wartości. Pomimo oczywistego roztrząsania tak trudnego wydarzenia, warto zdać sobie sprawę, iż problemy, z którymi musimy się zmierzyć, dotyczą tysięcy ludzi w skali globalnej. Efekt tak szerokiej skali negatywnych doświadczeń działa w tym momencie na korzyść, ponieważ łatwiej jest przejść przez kryzys, posiadając świadomość braku wyalienowania.

Starajmy się podejść konstruktywnie do zaistniałych trudności i poszukajmy wsparcia. Omówmy temat z osobą, do której mamy zaufanie, dzięki czemu na pewno uda nam się uwolnić część negatywnych emocji. Rozmowa z kimś, kto w pełni nas wysłucha, na pewno pozwoli przepracować problem znacznie szybciej, niż w przypadku tłumienia w sobie trujących myśli, a co więcej, pozwoli przekierować potencjalne przyszłe działania w stronę nowych rozwiązań.

Jakie praktyczne kroki możemy podjąć po pogodzeniu się z chwilowym kryzysem?

Przede wszystkim, zweryfikujmy sytuację na lokalnym rynku pracy. Może chwilowe przebranżowienie będzie odpowiednim rozwiązaniem? Warto również zarejestrować się w Urzędzie Pracy – taka możliwość została aktualnie udostępniona również online. Przepisy przewidują szczególny sposób działania przy rejestracji osób poszukujących pracy w trakcie epidemii. Należy zaznaczyć, iż rozwiązanie to zawiera szereg ułatwień, a także większą dostępność do potencjalnych miejsc pracy, nawet bez osobistej wizyty zainteresowanego. Nie zamykajmy się na nowe doświadczenia oraz nawet zupełnie inne stanowiska pracy, które mogą w ogólnym rozrachunku poszerzyć nasze doświadczenia oraz horyzonty i finalnie ułatwić nam kolejne poszukiwania zatrudnienia.

Nie jest łatwo spojrzeć na kryzys jako szansę od losu, by dokonać zmian w naszym życiu, jednak takie podejście pozwala na rozwój oraz poznanie nowych możliwości. Proaktywne stanowisko, a także walka o zmiany, na pewno zmobilizuje nas do wykrzesania dodatkowych sił i energii w poszerzaniu perspektyw zawodowych.