Świadczenia dla osób bezrobotnych z Ukrainy

Świadczenia dla bezrobotnych obywateli Ukrainy

Zawierane przez Polskę dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym mają na celu ułatwienie osobom ubezpieczonym nabywania prawa do świadczeń w innym państwie, którego dotyczą.

Umowy dwustronne oparte są na podstawowych zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli na:





zasadzie równego traktowania,

zasadzie stosowania jednego ustawodawstwa,

zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia,

zasadzie zachowania praw nabytych (eksportu świadczeń).

Zakres takiej umowy ma charakter zróżnicowany. Najczęściej obejmuje zasady przyznawania emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, zasiłku chorobowego, ale również świadczeń zdrowotnych, zasiłków rodzinnych czy zasiłków dla osób bezrobotnych.

Zasiłek z urzędu pracy dzięki umowie dwustronnej

Obywatele Polski i Ukrainy, dzięki tzw. koordynacji dwustronnej, mogą korzystać z przywilejów w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. Jest to możliwe dzięki zawarciu przez te kraje porozumienia administracyjnego w sprawie stosowania dwustronnej umowy międzynarodowej o zabezpieczeniu społecznym.

Przepisy dotyczące koordynacji dwustronnej reguluje Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. oraz Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania tej umowy.

Zgodnie z art. 9 umowy, okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem jednego państwa są uwzględniane (jeżeli jest to niezbędne i jeżeli się one nie pokrywają) przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawodawstwem drugiego państwa, jeżeli osoba zainteresowana posiada okresy ubezpieczenia przebyte bezpośrednio przed utratą pracy zgodnie z ustawodawstwem drugiego państwa. Okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych podlega wtedy skróceniu o okres, w którym bezrobotny otrzymywał taki zasiłek na terytorium drugiego państwa w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Zaświadczenie z ukraińskiej instytucji

Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowy między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym określa, że osoba bezrobotna ubiegająca się o zasiłek w jednym z tych państw przedkłada zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia obowiązujące na terytorium drugiego państwa. W świetle tych przepisów obywatel Ukrainy, który ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych w polskim urzędzie pracy, powinien zwrócić się do ukraińskiej instytucji o potwierdzenie okresów ubezpieczenia oraz okresów pobierania w tym kraju zasiłku dla bezrobotnych.

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

Źródło:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym sporządzona w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.

Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym.

https://wuppoznan.praca.gov.pl/bezrobotni-cudzoziemcy

https://www.zus.pl/o-zus/wspolpraca-miedzynarodowa-zus/umowy-miedzynarodowe-o-zabezpieczeniu-spolecznym

