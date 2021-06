Kiedy jest Dzień Ojca w 2021 r.?

Dzień Ojca w Polsce będziemy obchodzić 23 czerwca 2021 r. To dobry moment na poznanie praw taty w pracy.

Kiedy jest Dzień Taty?

Dzień Ojca, często nazywany również Dniem Taty to święto, które w Polsce każdego roku obchodzone jest 23 czerwca. Tradycja tego dnia w naszym kraju ma już ponad 50 lat.

Prawa taty po urodzeniu dziecka

Jakie ma prawa ojciec po urodzeniu dziecka?

W pracy przysługują mu przede wszystkim dla rodzaje urlopów: tzw. urlop tacierzyński i urlop ojcowski. Czym się różnią? Urlop ojcowski to uprawnienie przysługujące tylko pracownikowi-ojcu, wychowującemu dziecko. Wymiar takiego urlopu to maksymalnie 2 tygodnie, nie dłużej jednak niż:

do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo albo w częściach: nie więcej niż w dwóch, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Aby uzyskać taki urlop, należy złożyć pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek-pracownika.

Urlop tacierzyński to potoczna nazwa części urlopu macierzyńskiego, z której może skorzystać ojciec.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący

przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Warto pamiętać, iż ojciec może skorzystać również z urlopu rodzicielskiego czy okolicznościowego.

Czytaj więcej: 4 urlopy dla ojca po urodzeniu dziecka

2 dni opieki nad dzieckiem dla ojca?

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. To rodzice decydują czy podzielą się tymi dniami czy też oba wykorzysta tylko jedno z nich.