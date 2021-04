Jakie świadczenia po urodzeniu dziecka w 2021 r.?

Co się należy za urodzenie dziecka w 2021 r.?

Takie pytanie zadaje sobie wielu z rodziców. W 2021 r. po urodzeniu dziecka można ubiegać się o kilka świadczeń. Oto najpopularniejsze z nich.

Becikowe za urodzenie dziecka

Obecnie becikowe nie przysługuje wszystkim rodzicom. Aby otrzymać wsparcie, należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 1922 zł. Jest to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka niezbędny jest wniosek, który składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Gminne becikowe w 2021 r.

Rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania inne świadczenia na rzecz rodziny. Z tego powodu w niektóre gminy przyznają dodatkowo własne becikowe. Warto sprawdzić czy w danej miejscowości funkcjonuje taka forma wsparcia dla rodziców i jakie trzeba spełnić zasady, aby ją otrzymać.

1000 zł za urodzenie dziecka przez rok

W określonych przypadkach przez rok można otrzymywać świadczenie rodzicielskie w kwocie 1000 zł miesięcznie. O tzw. kosiniakowe najczęściej wnioskują osoby bezrobotne czy zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, a także studenci. Świadczenie przywidziano bowiem dla osób, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego albo uposażenia macierzyńskiego.

Dodatek za urodzenie dziecka

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mają prawo również do dodatków. Jednym z nich jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje on jednorazowo w wysokości 1000 zł.

„500 plus” w 2021 r. po urodzeniu dziecka

Wniosek o świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500 plus warto złożyć jak najszybciej. Co do zasady prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Dla świeżo opieczonych rodziców przewidziano jednak wyjątek. Aby otrzymywać pieniądze od miesiąca urodzenia dziecka, wniosek należy złożyć w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka.

Bon turystyczny a urodzenie dziecka

Osoby, które do końca 2021 r. uzyskają prawo do świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) mogą ubiegać się również o bon turystyczny. Bon będzie można wykorzystać do końca marca 2022 r.