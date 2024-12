W 2025 r. jedyna zmiana w świadczeniu wspierającym to jego waloryzacja w ślad za podwyżką renty socjalnej w marcu 2025 r. Mamy 5 na nowo wycenionych poziomów świadczenia wspierającego od marca 2025 r. 1141,02 zł, 1503,416 zł, 2255,12 zł, 3382.69 zł, 4134.39 zł. Nie ma zmian co do 32 obszarów codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.