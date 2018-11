Zmiany w zarządzie sukcesyjnym od 25 listopada 2018 r. - skutki dla pracowników

Zmiany w zarządzie sukcesyjnym

Nadchodzą kolejne zmiany w przepisach prawa pracy. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy zacznie obowiązywać od 25 listopada 2018 na mocy art. 65 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która to ustawa również zacznie obowiązywać w tej dacie.

Ustawa określa m.in. warunki ustanowienia zarządu sukcesyjnego, zasady powołania zarządcy sukcesyjnego, zasady ogólne dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego, stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym a także prawa i obowiązki wykonywane przez zarządcę sukcesyjnego.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "CEIDG", oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Cel zmian

Podstawowym celem ustawy z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi możliwości zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci. Ponadto celem nowych przepisów jest wzmocnienie ochrony praw osób trzecich, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w szczególności pracowników.

Zarząd sukcesyjny to tymczasowy zarząd ustanowiony w celu kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy. Od chwili ustanowienia tego zarządu, przejmuje on wszelkie prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy, np. wykonuje on obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych za płatnika.

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy

Zarząd sukcesyjny może zostać ustanowiony:

z chwilą śmierci przedsiębiorcy – w przypadku gdy przedsiębiorca za życia powołał zarządcę sukcesyjnego i dokonał stosownego wpisu do CEIDG; po śmierci przedsiębiorcy – z chwilą dokonania wpisu zarządcy sukcesyjnego do CEIDG powołanego przez: