Zarząd sukcesyjny – na czym polega?

Nowe rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, kierowane są przede wszystkim do firm jednoosobowych stanowiących lwią część polskich przedsiębiorstw. W CEIDG wpisanych jest obecnie ok. 212 tys. przedsiębiorców, którzy ukończyli 65 rok życia.

W obecnym stanie prawnym śmierć właściciela firmy wpisanego do CEIDG to duży kłopot dla działalności, ponieważ spadkobiercy nie są w stanie płynnie prowadzić dalszej działalności. Osoby przejmujące firmę po zmarłym przejmują jej majątek, ale nie mogą korzystać z takich elementów działalności gospodarczej jak NIP firmy, umowy o pracę, zezwolenia, koncesje i inne decyzje administracyjne. Nowe przepisy mają to zmienić.

Zarządca tymczasowy lekiem na całe zło?

Rozwiązaniem problemów ma być możliwość powołania zarządcy tymczasowego, którego istnienie zapewnić ma ciągłość działalności firmy. Przykładowo, w zakresie umów o pracę postanowiono, że będą one wygasać z dniem wygaśnięcia zarządu tymczasowego. Natomiast w przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy zarządcy nie wyznaczono, umowa o pracę wygasać będzie z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy.

Prawo do powołania zarządcy będzie miał zarejestrowany w CEIDG przedsiębiorca, w ten sposób, że wskaże określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego albo zastrzeże, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane będzie powołanie zarządcy sukcesyjnego, wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji oraz dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę oraz wyrażenie zgody przez osobę powołaną na pełnienie tej funkcji, wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie będzie stanowić przeszkody do ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Nie można będzie ustanowić zarządu sukcesyjnego, w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Jeżeli zarząd sukcesyjny nie zostanie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po jego śmierci możliwość powołania zarządcy będą również miały osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonek, który jest jego współwłaścicielem – jeśli sam przedsiębiorca nie powołał zarządcy za życia. Uprawnienie to będzie przysługiwało jedynie przez 2 miesiące od dnia śmierci przedsiębiorcy.