Wyliczanie dat: Kiedy złożyć wypowiedzenie? Jak wyliczyć okres wypowiedzenia? Czy ilość dni w miesiącu ma na to wpływ?

W komunikacie z 11 lutego 2025 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że wydłużony został do 14 marca 2025 r. termin na określenie w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu. Jest to ważna informacja dla rolników (hodowców zwierząt) wnioskujących o płatności do ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów.