Druga żona dziadka to nie zawsze twoja babcia. Ale wolne na jej pogrzeb możesz dostać. Sprawdź jak.

Zwolnienie od pracy, które przysługuje pracownikom w przypadku śmierci najbliższych to tzw. urlop okolicznościowy. Obejmuje on swym zakresem niecodzienne zdarzenia, które mają miejsce w życiu pracownika i jego najbliższych. Jednak fakt, że ktoś jest pracownikowi bliski, nie oznacza automatycznie, że przepisy obejmują go swym zakresem. Dla przykładu, żona dziadka, nie musi być babcią pracownika.

Z jakiej okazji przysługuje urlop okolicznościowy?

W związku ze śmiercią bliskich osób pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

- 2 dni – w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

- 1 dzień – w razie zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Pracodawca ma obowiązek udzielenia tego zwolnienia, czyli nie może pracownikowi odmówić albo zaproponować zwolnienia w innym terminie. Co istotne, za czas zwolnienia, o którym mowa, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

REKLAMA

Czy druga żona dziadka, to babcia pracownika?

W przypadku śmierci babci lub dziadka pracownikowi przysługuje 1 dzień zwolnienia od pracy. Jednak jak się przyjmuje, babcia i dziadek to odpowiednio osoby będącą rodzicem matki i ojca danego pracownika (krewni w linii prostej). Babcią w tym rozumieniu nie jest druga żona dziadka, z którą pracownika nie łączą więzy pokrewieństwa. Co za tym idzie, pracownik co do zasady nie ma prawa do zwolnienia od pracy w przypadku jej śmierci. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której osoba zmarła pozostawała na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Jeśli mamy do czynienia z takim przypadkiem, to na podstawie § 15 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownikowi będzie przysługiwało zwolnienie od pracy w wymiarze 1 dnia. W innym przypadku powinien w celu uczestniczenia w pogrzebie lub załatwianiu innych spraw związanych ze zgonem, skorzystać z urlopu wypoczynkowego.



Podstawa prawna