16 sierpnia 2024 roku nic tam nie załatwisz. Pracownicy tych urzędów mają wtedy wolne. Sprawdź, kto skorzysta, a kto straci

To ostatni letni długi weekend w 2024 roku. Ci pracownicy nie muszą brać wolnego, by dłużej wypoczywać. Nie muszą pracować nie tylko 15, ale i 16 sierpnia 2024 roku. Sprawdź, kto skorzysta, a kto straci.

Ostatni letni długi weekend, czyli czas na wypoczynek

Przed nami tak zwany długi weekend, czyli ten moment roku, w którym przy wykorzystaniu niewielu dni urlopu wypoczynkowego pracownicy mają okazję skorzystać ze stosunkowo długiego wypoczynku. Choć co najmniej od kilku miesięcy toczą się dyskusje o możliwości i zasadności przedłużenia wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom, to jednak rzeczywistość nadal jest taka, że pracownik zatrudniony przez cały rok kalendarzowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy. Oczywiście istnieją również grupy pracowników, których uprawnienia urlopowe kształtują się odmiennie, np. nauczyciele czy sędziowie, a także takie, które ze względu na swoją szczególną sytuację, mogą liczyć na szerszy zakres uprawnień, np. osoby niepełnosprawne.

W sierpniu 2024 r., jak zawsze, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wypada w czwartek – daje to więc szansę na przedłużenie weekendu do 4 dni lub możliwość zapewnienia sobie odpoczynku przez 9 dni kosztem 4 dni urlopu. Warto wziąć to pod uwagę, bo kolejna okazja do przedłużenia wypoczynku pojawi się dopiero w listopadzie. Wtedy to 1 listopada przypadnie w piątek, a 11 listopada w poniedziałek. Na kolejne dłuższe wolne trzeba więc będzie, trochę poczekać.

Urzędnicy odpracują dodatkowy dzień wolny od pracy

Przy okazji długich weekendów, szczególnie tych przypadających w okresie letnim, pracodawcy często podejmują decyzję o udzieleniu pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy. Dlaczego? Bo w niektórych branżach „ruch” w tych okresach zamiera albo normalne funkcjonowanie zakładu pracy z mocno okrojonym zespołem pracowników jest utrudnione. Na dodatkowy dzień wolny będzie mogło liczyć wielu urzędników. Decyzję o tym, że 16 sierpnia 2024 r. urzędy będą zamknięte, podjęło bowiem wiele samorządów. Przerwę w prowadzeniu działalności będą miały m.in.: Urząd Miasta Olsztyna, Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, Urząd Gminy Kołbaskowo, Urząd Gminy Młodzieszyn, Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, a także urzędy w: Ustrzykach Dolnych, Cedyni, Lubsku, Konstancinie-Jeziornie, Sosnowcu, Bielsku-Białej, Starogardzie Gdańskim, Polanowie, Sierakowie, Konstancinie-Jeziorna, Łukowicach, Rakowie, Pysznicy, Sadkach, Jakubowie, Niemcach.

Choć oznacza to, że załatwienie spraw urzędowych w czasie sierpniowego długiego weekendu może być utrudnione, należy pamiętać o tym, że zamknięcie urzędu nie oznacza, że urzędnicy będą pracowali mniej. Wielu z nich już odpracowało ten dzień, a inni odpracują go w najbliższym czasie, np. zgodnie z zarządzeniem wójt gminy Michałowice, 16 sierpnia zostanie odpracowany w sobotę, 24 sierpnia. Z kolei urzędnicy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno pracowali w sobotę, 10 sierpnia, a pracownicy Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim będą pracowali 28 września.