Pliki cookies po wyroku TSUE z 1 października 2019 r.

Ciasteczkowe zamieszanie – czyli co zmienił wyrok TUSE

1 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że zgoda na instalowanie i udostępnianie plików cookies jest nieważna, jeżeli jest ona efektem umieszczenia na stronie internetowej domyślnie zaznaczonego okienka wyboru i to niezależnie od tego, czy zbierane informacje stanowią dane osobowe. Zgodnie z wyrokiem w sprawie C-673/17 administratorów i właścicieli stron czeka ewolucja. Internauta ma teraz również wiedzieć, jak długo pliki cookies będą działać. Co jeszcze się zmieni? Wyjaśnia ekspert z Kancelarii Bil (AdWise Group).

Cała prawda o ciasteczkach

Informacje uzyskiwane o nas w sieci zbierane są na potężną skalę. Obrazują to wyniki raportu Global Digital 2019 przygotowanego przez We Are Social i Hootsuite. W Polsce, użytkownicy sieci to już 79 proc. populacji, czyli ok. 29 milionów osób. W związku z tym konieczne jest odpowiednie uregulowanie przepisów związanych z ich przetwarzaniem.

Obowiązek informowania użytkowników sieci o wykorzystywaniu plików cookies wynika z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z jego treścią przechowywanie danych lub uzyskiwanie dostępu do szczegółów już przechowywanych jest dozwolone, pod warunkiem, że abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio, bezpośrednio w sposób jasny i zrozumiały o tym poinformowany oraz – co kluczowe – wyrazi na to zgodę. Ponadto należy pamiętać, że zgoda użytkownika na wykorzystywanie przez stronę internetową plików cookies musi być wyraźna i dobrowolna.

wskazuje Barbara Bil, adwokat, Kancelaria Bil (AdWise Group)

W informacji o plikach cookies należy przede wszystkim wskazać, że będą one wykorzystywane oraz określić cel ich zbierania. Komunikat musi zawierać to, w jaki sposób użytkownik danej strony internetowej może wyłączyć lub zablokować pliki cookies w przeglądarce, której używa na swoim urządzeniu.

Zmiany w przepisach

Decyzja Trybunału z 1 października 2019 roku oznacza to, że zgoda nie może być zaznaczona na stronie internetowej w chwili, gdy użytkownik na nią wchodzi, a chcąc odmówić jej udzielenia musi on usunąć zaznaczenie.

TSUE podkreślił, iż użytkownik strony internetowej powinien zostać poinformowany także o tym, czy osoby trzecie będą miały dostęp do danych przechowywanych w plikach cookies oraz o okresie, w którym ciasteczka będą funkcjonować i przechowywać szczegóły odnośnie użytkowników. Ponadto informacja taka powinna być napisana w przystępny sposób, aby przeciętny odbiorca, który nie posiada wiedzy specjalistycznej, dotyczącej sposobu funkcjonowania urządzeń teleinformatycznych, był w stanie zrozumieć treść komunikatu.