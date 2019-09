Prawo do bycia zapomnianym nie obejmuje wszystkich wersji językowych wyszukiwarki Google - wyrok TSUE

Wyrok ten z uwagi na fakt, że jest oparty na przepisach nieobowiązującej już dyrektywy 95/46/WE, będzie miał jednak ograniczone implikacje dla wykładni rozporządzenia 2016/679 (RODO), z uwagi na rozszerzony w RODO w stosunku do dyrektywy zakres terytorialnego zastosowania. Wyznaczony został przez Trybunał standard minimalny na gruncie dyrektywy, co pośrednio oddziałuje jednak na wykładnię rozporządzenia.

W komentowanym rozstrzygnięciu Trybunał podtrzymał rozstrzygnięcie z dnia 13 maja 2014 r., Google Spain i Google, C-131/12, zgodnie z którym operator wyszukiwarki internetowej jest zobowiązany do usunięcia z wyświetlanej listy wyników wyszukiwania mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko danej osoby linków do publikowanych przez osoby trzecie stron internetowych zawierających dotyczące tej osoby informacje, również w przypadku gdy informacje te nie zostały usunięte z tych stron internetowych nawet jeśli ich publikacja na tych stronach jest zgodna z prawem.

Trybunał podkreślił, że choć prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym i należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności, to jednak prawodawca unijny nie badał tej zależności na całym świecie, a jedynie w stosunku do państw członkowskich UE. Nie wprowadził też żadnych mechanizmów mogących zapewniać eksterytorialne zastosowanie prawa do żądania usunięcia danych. W konsekwencji nie jest uzasadnione żądanie usunięcia linków ze wszystkich wersji wyszukiwarki, w zakresie odnoszącym się do wersji poza UE.

Niezbędne jest jednak równocześnie zapewnienie przez operatora wyszukiwarki skuteczności prawa unijnego przez podjęcie wystarczająco skutecznych środków w celu zapewnienia rzeczywistej ochrony praw podstawowych osoby, której dane dotyczą̨. Usuniecie linków w UE powinno być powiązane z uniemożliwieniem dotarcia do tych linków, a w konsekwencji treści, do której kierują, za pośrednictwem poza unijnej wersji wyszukiwarki przez internautów z terytorium któregokolwiek z państw członkowskich.

Co ciekawe Trybunał jednak stwierdził, że o ile prawo unijne nie zawierało nakazu usuwania linków eksterytorialnie, to nie stało na przeszkodzie nakładania takich nakazów przez państwa członkowskie po wyważeniu prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych z prawem do wolności informacji. Nakazy takie nie byłby zatem per se sprzeczne z dyrektywą 95/46/WE.

Wyrok ten jest również interesujący z perspektywy adresata decyzji organu nadzorczego i związku działalności Google France z Google Inc (obecnie Google LLC). Spółkę francuską, podobnie jak w dotychczasowych rozstrzygnięcia Trybunał uznał za zakład, którym dysponuje Google Inc. na terytorium Francji i poprzez który prowadzi działalność, w szczególności handlową i reklamową, nierozerwalnie związaną z przetwarzaniem danych osobowych do celów obsługi właściwej wyszukiwarki.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 września 2019 r. w sprawie o sygn. C‑507/17.

dr Dominik Lubasz