Brexit a prawa konsumenta

Konsekwencje brexitu dla europejskich konsumentów

Wciąż nieznane są losy porozumienia dotyczącego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Za „dzień wyjścia” uznawany jest 12 kwietnia br. Opuszczenie przez Zjednoczone Królestwo wspólnoty nasuwa wiele pytań. Na część z nich odpowiedzi poszukało Europejskie Centrum Konsumenckie.

Opóźniony/odwołany lot z UE do Wielkiej Brytanii – czy zachowam te same prawa?

Podróżujący z UE do Wielkiej Brytanii, niezależnie od wybranej linii lotniczej, w dalszym ciągu będą uprawnieni do opieki w czasie opóźnienia i odwołania lotu, a także możliwości ubiegania się o odszkodowanie.

Opóźniony/odwołany lot z Wielkiej Brytanii do UE – czy zachowam te same prawa?

Przepisy unijne będą miały zastosowanie, tylko gdy lot będzie operowany przez przewoźnika, mającego siedzibę w kraju UE. W innym wypadku pasażerów nie będzie chroniło europejskie prawodawstwo.

Opóźniony/uszkodzony bagaż – czy zachowam te same prawa?

Przepisy dotyczące odszkodowania za uszkodzony lub opóźniony bagaż przysługują na mocy Konwencji Montrealskiej, która nie jest regulacją unijną. Wobec tego ochrona konsumentów w tym zakresie nie powinna ulec zmianie, niezależnie od tego czy podróżujemy do czy z Wielkiej Brytanii.

Czy zachowam te same prawa kupując w brytyjskim e-sklepie?

Zgodnie z przepisami europejskimi, jeżeli konsument zawiera umowę z przedsiębiorcą, który kieruje swoją działalność na państwa zamieszkania konsumenta (np. prowadzi stronę w języku klienta), umowa powinna podlegać przepisom kraju konsumenta.

Co jeżeli zdecyduję się na zakup od brytyjskiego przedsiębiorcy, który nie kieruje swojej działalności na kraj konsumenta?

Jak wskazuje brytyjski rząd na początku na pewno będą obowiązywały przepisy odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, czy prawo do rękojmi, ponieważ zostały one wdrożone do brytyjskiego porządku prawnego. Nawet jeżeli brytyjski ustawodawca nie zmieni tych praw w przyszłości, ich egzekwowanie może być utrudnione.

Czy ECK będzie udzielać pomocy konsumentom w przypadku problemów z brytyjską firmą?

W sytuacji braku podpisania porozumienia, ECK Wielka Brytania zostanie automatycznie odłączone od sieci ECC-Net. Sprawy „brytyjskie” znikną z elektronicznego systemu rozwiązywania sporów (IT-tool). Co oznacza, że sieć ECC nie będzie prowadzić spraw przeciwko brytyjskim firmom.

Czy będę mógł korzystać/ mogła korzystać z platformy ODR w celu rozwiązania sporu z brytyjską firmą?

Unijne przepisy dotyczące internetowego rozwiązywania sporów (ODR) nie będą obowiązywać w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorcy i konsumenci ze Zjednoczonego Królestwa nie będą mogli korzystać z platformy ODR, a bieżące sprawy zostaną zamknięte.

Czy będę mógł/mogła skierować sprawę do brytyjskiego podmiotu ADR (pozasądowego rozwiązywanie sporów)?

Brexit wpłynie też na system polubownego rozwiązywania sporów. Brytyjskie podmioty ADR będą przyjmowały sprawy transgraniczne wedle własnego uznania.

ECC-Net do tej pory otrzymało informacje, że współpracę po brexicie podtrzymuje the European Car Rental Conciliation Service (ECRCS).

Lista podmiotów będzie na bieżąco aktualizowana.

