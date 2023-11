Sąd ogłasza upadłość konsumencką na wniosek. Przeważnie składa go sam dłużnik, jednak przepisy Prawa upadłościowego dają taką możliwość również jego wierzycielowi. W każdym razie podstawowym celem wniosku o ogłoszenie upadłości jest wykazanie, że w realiach konkretnej sprawy można ogłosić upadłość konsumencką, a więc m.in., że konsument popadł w stan niewypłacalności. Założenie to przekłada się na samą treść wniosku oraz dołączanych do niego dokumentów. Jak przygotować się do upadłości konsumenckiej? Jakie dokumenty trzeba zgromadzić?

Co musi zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Zanim konsument przystąpi do przygotowywania wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, powinien przeanalizować, czy rzeczywiście jest to postępowanie, które jest najlepszym rozwiązaniem jego problemów. Co prawda w większości przypadków tak jest, to jednak nie należy zapominać, że niekiedy oddłużenie można z powodzeniem osiągnąć innymi metodami. W tym kontekście warto przypomnieć, że upadłość ogłasza się jedynie w stosunku do dłużników – w tym konsumentów – niewypłacalnych, a więc takich, którzy utracili zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ustawodawca domniemuje utratę takiej zdolności, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Jeżeli konsument stał się niewypłacalny, to nigdy nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Co musi on zawierać?

Zgodnie z art. 4912 ust. 4 wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać:

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

Informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;

Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Oczywiście, aby zebrać dane potrzebna do napisania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a w praktyce do wypełnienia wzoru takiego wniosku, trzeba zapoznać się z szeregiem dokumentów związanych z położeniem dłużnika. Jakie to dokumenty?

Jakie dokumenty są potrzebne do upadłości konsumenckiej?

Lista dokumentów, jakie trzeba przygotować opracowując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi zostać dostosowana do okoliczności, w których znalazł się dłużnik. Dlatego można podać jedynie taką listę dokumentów, jakie w praktyce najczęściej kompletuje się przy pisaniu wniosku upadłościowego. Należą do nich:

Umowy zawarte z wierzycielami i związane z nimi faktury lub rachunki;

Wystosowane przez wierzycieli wezwania do zapłaty;

Sądowe nakazy zapłaty oraz wszelkie pisma związane z prowadzonym przez komornika postępowaniem egzekucyjnym;

Wypowiedzenia zawartych umów;

Potwierdzenia wpłat na poczet wierzytelności;

Zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach;

Roczne zeznanie podatkowe;

Wydruk z księgi wieczystej – jeżeli konsument posiada nieruchomości.

Zadłużony konsument, który chce ogłosić upadłość konsumencką musi naprawdę dobrze ocenić swoją sytuację prawną i majątkową. Jest to warunek do dobrego przygotowania wniosku upadłościowego, a następnie efektywnego przeprowadzenia samego postępowania. Warto także spojrzeć w przeszłość, zwłaszcza jeżeli konsument prowadził działalność gospodarczą. Wówczas powinien się upewnić, czy na pewno nie widnieje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako aktywny przedsiębiorca. Przygotowując się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dłużnik powinien także powstrzymać się od zaciągania nowych zobowiązań, zwłaszcza o większej wartości.

Mec. Dariusz Kwiatkowski, Kancelaria Kwiatkowski&Wspólnicy