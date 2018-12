Jak zwrócić towar w Allegro Smart?

Poczta Polska oferuje bezpłatne zwroty klientom Allegro Smart! To usługa szczególnie komfortowa w okresie przedświątecznych zakupów, może się bowiem zdarzyć, że kupowany w internecie prezent nie spełni oczekiwań. Zakupy z Allegro Smart! można odebrać w placówkach pocztowych, sklepach Żabka, stacjach Orlen i kioskach oraz salonikach Ruchu. Zapewnia to opcja wyboru formy dostawy pocztowej Odbiór w Punkcie. Poczta oferuje klientom korzystającym z tej opcji coś ekstra – możliwość bezpłatnego zwrotu zakupów z Allegro Smart!

Jak zwrócić towar?

„W sytuacji, kiedy zamówiony w ramach oferty Allegro Smart! prezent nie spełnia naszych oczekiwań, można go bezpłatnie odesłać, korzystając z usług Poczty Polskiej. Wystarczy zapakować zamówiony towar, wydrukować etykietę zwrotną i odwiedzić najbliższą placówkę pocztową” – wyjaśnia Artur Więckowski, dyrektor Pionu Sprzedaży w Poczcie Polskiej.

Ważne, aby przed zakupem upewnić się, czy dany towar jest przewidziany do zwrotu przez sprzedawcę. Warto pamiętać, że np. produkty spożywcze, personalizowane nie podlegają zwrotom. Należy upewnić się, ile czasu mamy na zwrot. Formularz dotyczący zwrotów znajduje się w zakładce „Kupione” na koncie klienta. Należy go wypełnić i odesłać do sprzedawcy. Następnie trzeba wybrać sposób wysyłki zwracanej paczki (z Allegro Smart! przy wykorzystaniu placówek pocztowych lub wysyłką własną). Z wydrukowaną etykietą nadawczą trzeba pójść do placówki pocztowej i odesłać przesyłkę.

Rekordowe wyniki

Odbiór w PUNKCIE to najdynamiczniej rozwijająca się metoda dostaw. Dzięki tej usłudze, klient może odebrać przesyłkę w wybranym przez siebie miejscu i o dogodnej porze. Dynamika wzrostu liczby przesyłek dostarczonych do sieci Odbioru w PUNKCIE Poczty Polskiej wyniosła 150 proc. w porównaniu z pierwszymi 11 miesiącami 2017 roku. Poczta Polska spodziewa się, że w całym 2018 roku wzrost wyniesie ponad 50 proc. w porównaniu z wynikami zeszłorocznymi.

„To ostatni moment na zakupy internetowe – rekomenduje Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. – Z każdym tygodniem przybywa paczek, które doręczamy. Dwa ostatnie tygodnie przed Wigilią są najbardziej pracowitym okresem w roku dla pocztowców. Staraliśmy się jak najlepiej przygotować do tegorocznego piku przedświątecznego, kurierzy w dużych miastach doręczają paczki nawet w soboty. Jeśli jeszcze chcemy wysłać życzenia świąteczne lub zamówić prezenty – nie zwlekajmy” – podkreśla Justyna Siwek.

Poczta Polska notuje wzrost przesyłek e-commerce rok do roku. W ubiegłym roku było ich 120 mln. Najwięcej przesyłek jest zamawianych w e-sklepach w okresie przedświątecznym, kiedy dzienne i tygodniowe liczby nadań mogą roznoś o 30-50% w stosunku do innych okresów w roku. Już w listopadzie Poczta notowała dni, w których dzienna liczba nadań była dwukrotnie większa, niż średnia w pozostałych miesiącach roku. Dynamika listopada i początku grudnia pokazuje, że ten rok będzie rekordowy.

