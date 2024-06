Renta wdowia ma gwarantować godne warunki dla seniora po śmierci współmałżonka. Jakie dwie opcje renty proponuje ustawodawca?

Renta wdowia - pomoc dla seniorów

Zauważalne i szybkie zmiany demograficzne w społeczeństwie wymuszają zmianę podejścia do seniorów na wielu płaszczyznach. Jedną z takich zmian jest obywatelski projekt ustawy o o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwracała uwagę, że proponowane rozwiązanie to po prostu odpowiedź na ważną potrzebę społeczną. Zwiększa się liczba jednoosobowych gospodarstw emeryckich, seniorzy zostają z jednym świadczeniem i takimi samymi comiesięcznymi kosztami stałymi. Rozwiązanie to ma gwarantować "godne warunki dla seniora po śmierci współmałżonka".

W projekcie chodzi o wprowadzenie nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z KRUS z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Śmierć współmałżonka - jakie świadczenia

Jak obecnie wygląda sytuacja w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych? Jest zasada wypłaty jednego świadczenia. To znaczy, że owdowiała osoba po śmierci małżonka może albo zachować swoją emeryturę, albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym.

Proponowana renta wdowia ma mieć dwie opcje.

Renta wdowia - jakie dwie opcje do wyboru

Owdowiała osoba, w przypadku zbiegu świadczeń emerytalno-rentowych, będzie mogła wybrać z dwóch opcji, jakie proponuje ustawodawca.

Opcja nr 1

Osoba uprawniona może skorzystać z renty rodzinnej po zmarłym małżonku powiększonej o 50% przysługującej jej emerytury, emerytury rolniczej, wojskowej, policyjnej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej;

Opcja nr 2

Osoba uprawniona ma wpłacaną emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę powiększoną o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Kalkulator renty wdowiej

MRPiPS proponuje także stworzenie odpowiedniego kalkulatora, który pozwoli obliczyć oba warianty świadczenia i wybrać najkorzystniejsze dla beneficjenta. W każdej z opcji będzie można sprawdzić kwotę końcową.

Wprowadzenie renty wdowiej ma kosztować na początku około 8-10 mld zł rocznie, tak wynika z szacunków resortu.

