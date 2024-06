ZUS: emerytura wyższa o ponad 250 zł, 300 zł, a nawet o 580 zł. W jakich przypadkach? Wskaźnik waloryzacji w 2024 roku

W czerwcu 2024 r. (jak co roku o tej porze) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje składki zgromadzone na kontach i subkontach osób ubezpieczonych czyli przyszłych emerytów. Kwoty zapisane na kontach są podstawą obliczenia wysokości świadczenia (emerytur i rent) po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w 2024 roku

- Składki zgromadzone w ZUS przez osoby ubezpieczone każdego roku są waloryzowane. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji składek na kontach ubezpieczonych to 114,87 procent, a środków na subkontach to 109,91 procent. Waloryzacja czyli zabieg podnoszenia wartości kapitału zgromadzonego w ZUS ma zrekompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



Przykładowo: osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dzięki waloryzacji przybędzie 66,9 tys. zł (do 516,9 tys. zł). Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan konta zwiększy się o 126,4 tys. zł (do 976,4 tys. zł).

REKLAMA

Wyższy kapitał na koncie w ZUS, to wyższa emerytura - przykłady

Wyższy kapitał na koncie w ZUS to w przyszłości wyższe świadczenia, w tym emerytura.



W przypadku osoby, która zgromadziła na swoim koncie 450 tys. zł kapitału, tegoroczna waloryzacja składek pozwoli obliczyć jej emeryturę wyższą nawet o ponad 250 zł (dla osoby w wieku 60 lat) lub ponad 300 zł (dla osoby w wieku 65 lat), zależnie od płci. Z kolei osoba, która ma na koncie 850 tys. zł, może otrzymać świadczenia wyższe o ok. 480–580 zł.

Kogo dotyczy waloryzacja składek? Informacja o waloryzacji na PUE ZUS

Proces waloryzacji składek zgromadzonych na koncie i subkoncie w ZUS dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. i które nawet przez krótki okres podlegały powszechnym ubezpieczeniom społecznym. Każda z takich osób może mieć dostęp do informacji o stanie swojego konta.



Od 2020 r. ZUS udostępnia takie dane na profilu użytkownika Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Od tego roku Zakład nie wysyła już „Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego” w wersji papierowej, choć taki dokument może być wydany w formie tradycyjnej na życzenie klienta.