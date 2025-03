Od 1 stycznia 2025 r. można składać wnioski o rentę wdowią, czyli łączenie wypłaty renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem, na przykład emeryturą. Pierwsze świadczenia będą wypłacane od 1 lipca 2025 r. Maksymalna kwota może wynieść ponad 5,6 tys. zł brutto.

Od 1 stycznia 2025 r. osoby uprawnione mogą składać wnioski o tzw. rentę wdowią, przy czym prawo do tego świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożony został wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2025 r., prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 r. Od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. osoba uprawniona do tzw. renty wdowiej będzie mogła pobierać drugie świadczenie w wysokości 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc.

Od 1 stycznia 2025 r. do ZUS wypłynęło 600 tys. wniosków o rentę wdowią

Przygotowaliśmy materiały informacyjne do dystrybucji w instytucjach samorządowych, lokalnych stowarzyszeniach działających na rzecz osób starszych, MOPS, GOPS, domach pomocy społecznej i innych tego typu instytucjach. Chcemy pomagać w przygotowaniu do wizyty w placówce ZUS, wskazując, jakie dokumenty ze sobą zabrać, aby szybko załatwić sprawę – przekazał Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS. Zachęcił, by osoby zainteresowane świadczeniem nie zwlekały do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku.

Renta wdowia: dla kogo?

By móc pobierać świadczenia w zbiegu, należy spełniać określone warunki. Do pobierania świadczenia w zbiegu uprawniona jest osoba, która jest wdowcem lub wdową, a do tego:

osiągnęła powszechny wiek emerytalny, który wynosi dla kobiet co najmniej 60 lat, dla mężczyzn 65 lat,

pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

nabyła prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim.

Należy pamiętać, że wypłata świadczeń w zbiegu ustaje w dniu poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Renta wdowia: limity

Ważne Maksymalna kwota wypłaty renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, która obecnie wynosi 5636,73 zł brutto. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

W przypadku przekroczenia trzykrotności najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Jeśli wysokość dotychczas pobieranego świadczenia przekracza trzykrotność najniższej emerytury, prawo do renty wdowiej nie przysługuje, ze względu na przekroczenie maksymalnej kwoty. Oznacza to, że np. jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 5,7 tys. zł brutto, to nie będzie miał prawa do renty wdowiej.

Przy obliczaniu kwoty renty wdowiej uwzględnia się także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Do limitu zaliczany będzie np. dodatek pielęgnacyjny i ekwiwalent węglowy. Takie świadczenia jak 500 plus dla niesamodzielnych czy świadczenie wspierające nie będą brane pod uwagę.