ZUS: wpłynęło 694 359 wniosków o rentę wdowią. 90 proc. wszystkich wniosków stanowiły wnioski złożone przez kobiety. Kiedy decyzja ws. renty wdowiej? Postępowanie wyjaśniające. Jakie dokumenty przygotować?

W lipcu rozpoczną się pierwsze wypłaty tzw. renty wdowiej. Z Danych ZUS wynika, że od 1 stycznia 2025 r. wpłynęło 694 359 wniosków o rentę wdowią, z czego 90 proc. wszystkich wniosków stanowiły wnioski złożone przez kobiety.

Do poniedziałku, 14 kwietnia 2024 r. do ZUS wpłynęło 694 359 wniosków o rentę wdowią. Te wnioski są przez nas analizowane pod kątem wydania decyzji odmownej bądź pozytywnej – przekazała Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń i Orzecznictwa Dorota Bieniasz. Poinformowała, że 90 proc. wszystkich wniosków stanowiły wnioski złożone przez kobiety. Dodała, że ten napływ wniosków pokazał, że duża część wnioskodawców nie ma prawa do tak zwanego drugiego świadczenia. Podkreśliła, że renta wdowia nie jest żadnym dodatkowym, nowym świadczeniem w systemie. Jest to sposób wypłaty w zbiegu dwóch świadczeń własnej emerytury i renty rodzinnej, w zależności od tego, co się korzystniej kalkuluje, co jest korzystniejsze - przekazała. Bieniarz przekazała, że możliwość składania wniosków o rentę wdowią spowodowała także wzrost wniosków o drugie świadczenie. „W niektórych oddziałach nawet było to dziesięciokrotnie więcej wniosków – powiedziała. Dodała, że pracownicy ZUS w pionie świadczeń emerytalno-rentowych stanęli na wysokości zadania. Od stycznia wpłynęło 212 tys. wniosków w sprawie drugiego świadczenia.

3/4 złożonych wniosków o rentę wdowią rokuje, że zostaną rozpatrzone pozytywnie

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk poinformował, że 3/4 złożonych wniosków o rentę wdowią rokuje, że zostaną rozpatrzone pozytywnie. Zaś w około 20 proc. brakuje danych o drugim świadczeniu, które jest warunkiem przyznania renty wdowiej. Chodzi o prawo m.in. do własnej emerytury, czy renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Około 10 proc. nie spełnia kryteriów i są to wnioski do odrzucenia.

Prezes ZUS przekazał, że z szacuje się, że w sumie wpłynie ok. 850 tys. wniosków w sprawie renty wdowiej. Dodał, że w 2025 r. renta wdowia ma kosztować 3,2 mld zł (świadczenie wypłacane od lipca do końca 2025 r.), a w kolejnym – 8 mld zł rocznie.

Decyzja ws. renty wdowiej po 13 czerwca 2025 r.

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk poinformował, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wydawania decyzji ws. renty wdowiej. Dzisiaj już wiemy, które decyzje są pozytywne, rokują, a które negatywne, bo nie spełniają kryteriów dotyczących jakby ustawy - przekazał. Poinformował, że 13 czerwca 2025 r. algorytm zacznie automatycznie generować decyzje. W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 30 czerwca, decyzje te muszą być wydane do 31 lipca. W przypadku wniosków złożonych od stycznia do końca lipca tego roku renta wdowia będzie przyznana od 1 lipca.

Rentę wdowią mogą otrzymać wdowy lub wdowcy, którzy mają:

mają co najmniej 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,

do dnia śmierci małżonka pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat - kobieta lub 60 lat - mężczyzna,

nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Postępowanie wyjaśniające. Jakie dokumenty przygotować?

Dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno – Rentowych Bartosz Gaca wymienił dokumenty, jakie należy przygotować do postępowania wyjaśniającego. Poinformował, że kluczowym jest pamiętanie o swoim numerze PESEL i posiadaniu dokumentu tożsamości. Jako kolejny element, wskazał datę śmierci współmałżonka, ewentualnie dane personalne współmałżonka, by móc ustalić datę śmierci. Wymienił: imię, nazwisko, data urodzenia chociażby tego współmałżonka. Dodał, że poszukiwania ułatwi także informacja dotycząca miejsca pobierania świadczenia lub emerytury. Podkreślił, że wniosek o rentę wdowią nie jest wnioskiem o drugie świadczenie. Przypomniał, że do wniosku o drugie świadczenie należy dołączyć szereg dokumentów takich jak: świadectwa pracy, zaświadczenie o wynagrodzeniach, o zarobkach czy inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.

Gaca przypomniał także o tym jak będą wyglądały wypłaty świadczeń w zbiegu. Zaznaczył, że nie będzie można otrzymywać 15 proc. drugiego świadczenia na inny numer rachunku bankowego. To będzie świadczenie w zbiegu, czyli do stu procent aktualnie wypłaconego świadczenia, to 15 proc. po prostu zostanie doliczone i wypłacone na rachunek w banku albo na adres pocztowy - powiedział.