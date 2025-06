Renta wdowia 2025: 300 tys. osób dostanie dwa przelewy. ZUS: przegapisz ten termin i stracisz świadczenie za co najmniej jeden miesiąc

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że aby uzyskać prawo do tzw. renty wdowiej już od lipca 2025 r., wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2025 roku. Po tym terminie prawo do wypłaty za ten miesiąc przepadnie - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim..

rozwiń >

Ponad milion wniosków już wpłynęło do ZUS-u, KRUS-u i innych instytucji emerytalno-rentowych

W dniu 16 czerwca 2025 r. Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim poinformowała, że ZUS otrzymał już 916 tys. wniosków o rentę wdowią – najwięcej ze wszystkich instytucji. ZUS obsłuży w sumie 88% wszystkich wniosków o rentę wdowią.

Inne organy emerytalne i rentowe (IOR) tj. Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW) otrzymało 547 wniosków o rentę wdowią (stan na 30.05.2025 r.), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) - 3 506 wniosków (stan na 30.05.2025 r.), Zakład Emerytalno-Rentowy (MSWiA) - 5 559 wniosków (stan na 30.05.2025 r.). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) otrzymała natomiast 117 457 wniosków (stan na 4.06.2025) i już rozpoczęła wysyłkę decyzji.

REKLAMA

Czym jest renta wdowia

Renta wdowia to inaczej możliwość pobierania dwóch świadczeń jednocześnie. Jednego - na przykład swojej emerytury - w wysokości 100 proc., a drugiego (renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku) w wymiarze 15 proc. O tym w jakiej konfiguracji ZUS będzie wypłacał pieniądze decyduje klient. Jeśli wnioskujący ma problem ze wskazaniem co będzie dla niego korzystniejsze finansowo, to może we wniosku wskazać, żeby to ZUS przeanalizował jego indywidualną sytuację i ustalił najlepsze rozwiązanie.

Kiedy pierwsze wypłaty renty wdowiej?

Pierwsze wypłaty renty wdowiej rozpoczną się 1 lipca 2025 roku. W przypadku osób, które otrzymują swoje podstawowe świadczenia pierwszego dnia miesiąca, ZUS przekaże środki do wypłaty:

- 26 czerwca – jeśli pieniądze są dostarczane przez pocztę,

- 30 czerwca – jeśli trafiają na konto bankowe.



Aby świadczenie przysługiwało od lipca, wniosek (ERWD, czyli „Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną”) musi być poprawnie wypełniony i złożony najpóźniej do 31 lipca 2025 roku. Wnioski złożone po tym terminie będą skutkowały wypłatą renty wdowiej najwcześniej od miesiąca, w którym spełniono wszystkie wymagane warunki – jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia formularza.



- Od 1 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę decyzji w sprawie przyznania lub odmowy renty wdowiej. Moment otrzymania decyzji nie będzie tożsamy z wypłatą środków. Może się zdarzyć, że część wnioskodawców otrzyma świadczenie przed otrzymaniem decyzji – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.



Renty wdowie będą wypłacane przez ZUS od 1 lipca 2025 r. w dotychczasowych terminach wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, tj. 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień danego miesiąca.

Dwa przelewy, jedna decyzja – w jakich sytuacjach

W przypadku około 300 tys. świadczeń wypłacanych przez ZUS i inne organy emerytalne i rentowe (IOR) - klient otrzyma dwa przelewy: jeden z ZUS, a drugi z innej instytucji. Dostanie natomiast jedną decyzję – od tego organu, który będzie wypłacał 15% świadczenia. Z drugiej instytucji, otrzyma informację o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego świadczenia w wysokości 100% - informuje Beata Kopczyńska.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią. Jakich błędów we wniosku lepiej nie popełnić

ZUS przygotował specjalny formularz, którym można się posługiwać wnioskując o rentę wdowią (druk ERWD „Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną”). Jest dostępny w formie papierowej w każdej placówce ZUS lub do pobrania na stronie www.zus.pl. Wniosek ERWD można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać go pocztą lub przekazać online poprzez platformę PUE/eZUS.



Podczas wypełniania formularza ERWD trzeba dokładnie zapoznać się z jego zawartością, by zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Błędne informacje lub pozostawienie pustych rubryk spowoduje, że ZUS wyda decyzję odmowną lub postępowanie będzie trwało dłużej.



Najczęstszym błędem jest nieprawidłowe wypełnienie 3 strony wniosku, w sekcji dotyczącej oświadczenia wnioskującego. O co konkretnie chodzi? Wnioskodawcy zaznaczają odpowiedz „nie” przy pytaniu: „mam przyznane inne świadczenie lub mam złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuję na decyzję w tej sprawie”. Odpowiedź „nie” wskazuje, że wnioskujący nie ma prawa do co najmniej dwóch świadczeń, a to może skutkować wydaniem decyzji odmawiającej przyznania renty wdowiej.



Innym niedociągnięciem jest brak odpowiedzi na pytanie czy wdowa lub wdowiec posiada lub złożył wniosek o świadczenie z systemu ubezpieczeń społecznych innego państwa oraz brak wskazania, które świadczenie ZUS ma wypłacać w całości czyli 100 proc. wysokości, a które na poziomie 15 proc.



ZUS przypomina też, że renta wdowia to szansa na łączenie dwóch świadczeń, które nie muszą pochodzić z ZUS-u. Rentę rodzinną przyznaną przez ZUS można połączyć ze z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przysługującymi z Krajowego Rejestru Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Zakładu Emerytalnego MSWIA oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej. Celem jest wsparcie finansowe osób pobierających emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy, które straciły współmałżonka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komu przysługuje renta wdowia?

Osoby, które chcą otrzymać tzw. rentę wdowią, muszą spełnić określone warunki. Świadczenie przysługuje osobom, które:

• ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni),

• pozostawały w związku małżeńskim aż do śmierci współmałżonka,

• nie zawarły ponownie związku małżeńskiego,

• mają prawo do dwóch świadczeń emerytalno-rentowych: własnego (emerytury lub renty) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku,

• nabyły prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).



Nie ma znaczenia, kiedy zmarł małżonek – istotny jest wiek osoby ubiegającej się o świadczenie w chwili jego śmierci. Kobieta nie mogła zostać wdową przed ukończeniem 55 lat, a mężczyzna – przed ukończeniem 60 lat.



Renta wdowia przysługuje wyłącznie po ostatnim zmarłym współmałżonku. Prawo do świadczenia wygasa w dniu poprzedzającym zawarcie nowego małżeństwa.

Limit renty wdowiej

Co ważne, aby renta wdowia mogła zostać przyznana, wysokość pobieranego świadczenia (emerytury lub renty rodzinnej) nie może przekraczać trzykrotności najniższej emerytury, czyli kwoty 5636,73 zł brutto. Jeśli np. emerytura wynosi 5700 zł brutto – renta wdowia nie przysługuje.

Wysokość renty wdowiej

W początkowym etapie renta wdowia będzie wypłacana w jednym z dwóch wariantów:

• 15% własnego świadczenia + 100% renty rodzinnej,

• 100% własnego świadczenia + 15% renty rodzinnej.



W formularzu można zaznaczyć, aby ZUS dokonał wyboru korzystniejszej opcji.



Należy pamiętać, że łączna suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli 5636,73 zł brutto. W przypadku przekroczenia tej kwoty, renta wdowia zostanie odpowiednio pomniejszona.



Od 1 stycznia 2027 roku wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15% do 25%.



Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.