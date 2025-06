Długi seniorów biją rekordy. Każdy z nich ma średnio ponad 33 tys. zł zaległości

Choć liczba zadłużonych seniorów spada, ich łączne zobowiązania rosną w zastraszającym tempie – sięgają już ponad 12,3 mld zł. Przeciętny 65-latek ma dziś do oddania blisko 34 tys. zł, a wielu z nich wpada w spiralę długów przez oszustwa, wyłudzenia i rosnące koszty życia. Eksperci alarmują: sytuacja finansowa starszego pokolenia staje się coraz bardziej dramatyczna.

Rekordowe zadłużenie mimo mniejszej liczby dłużników

Jak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie Biura Informacji Kredytowej, rośnie kwota zaległego zadłużenia 65-latków, ale nieterminowych płatników jest coraz mniej.

"Całkowita wartość zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych osób powyżej 65 roku życia przekroczyła na koniec kwietnia 12,3 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku, zadłużenie seniorów wzrosło o ponad 640 mln zł i aż o 2,9 mld zł więcej niż w kwietniu 2020 roku" - przekazano w informacji prasowej.

Dodano, że senior przeciętnie ma obecnie do spłacenia zaległości w kwocie 33,5 tys. zł, co oznacza wzrost średniego zadłużenia o blisko 2,9 tys. zł względem poprzedniego roku i o 8,6 tys. zł od 2020 roku.

Dłużników coraz mniej, ale problemy się pogłębiają

Jak zauważa BIG InfoMonitor, maleje liczba seniorów spóźniających się ze spłatą swoich zobowiązań. Osób z zaległymi długami jest około 370 tys.; to około 14,4 tys. seniorów mniej niż rok temu. "Choć liczba spóźnialskich seniorów jest obecnie najniższa od 5 lat, to już kwota zaległości może przyprawiać o ból głowy. Pogłębiają się bowiem problemy finansowe pokolenia 65-latków" - podkreślono.

Złożone przyczyny zadłużenia starszych Polaków

Cytowany w informacji prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski zaznaczył, że w przypadku seniorów trudno wskazać jedno dominujące źródło przeterminowanego zadłużenia. "Ich sytuacja finansowa to efekt wielu nakładających się czynników – od typowych zobowiązań, takich jak kredyty czy pożyczki po zaległości wynikające z nieprzewidzianych wydatków, jak badania czy leki. Istotną rolę odgrywają również czynniki charakterystyczne dla tej grupy, jak niewystarczająca świadomość finansowa, ufność i zaufanie do nieznanych źródeł informacji czy mniejsza biegłość w identyfikowaniu zagrożeń cyfrowych" - wskazał.

Oszustwa pogłębiają spiralę zadłużenia

Jak dodał, coraz częściej przyczyną zadłużenia są także oszustwa wymierzone w pokolenie starszych. "Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, w której senior, chcąc zrekompensować straty spowodowane wyłudzeniem, decyduje się na zaciągnięcie kredytów czy pożyczek. Taki mechanizm może rozpędzić spiralę zadłużenia. Warto jednak zwrócić uwagę na optymistyczny sygnał, że coraz mniej seniorów opóźnia się ze spłatą swoich zobowiązań" - zauważył Szarkowski.

Seniorzy na celowniku oszustów

Z samych tylko danych BIK o zablokowanych dowodach tożsamości wynika, że w 2024 roku co 20 osoba w wieku powyżej 65 roku życia była na celowniku oszustów. "Seniorzy byli narażeni na kradzież łącznie 14,7 mln zł z tytułu wyłudzeń. Innymi słowy to tak, jakby codziennie starsza osoba miała tracić średnio 40 tys. zł. Patrząc przez pryzmat bieżącego roku – od stycznia do maja kwota, którą oszuści próbowali wykraść opiewała na ponad 5,3 mln zł" - przekazano. BIG InfoMonitor, powołując się na dane Komendy Głównej Policji, poinformował, że w pierwszym półroczu 2025 roku odnotowano 9 tys. 954 przypadki oszustw wymierzonych w osoby starsze.

Seniorzy to już ponad jedna czwarta społeczeństwa

Jak wskazał BIG InfoMonitor, seniorzy stanowią niemal 26 proc. populacji Polski.

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK; w jej skład wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.