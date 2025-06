Z danych ZUS wynika, że do 11 czerwca 2025 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 898,7 tys. wniosków. Większość wniosków o rentę wdowią złożyły kobiety. Kiedy pierwsza wypłata renty wdowiej? Gdzie złożono najwięcej wniosków?

Od 1 stycznia 2025 r. osoby uprawnione mogą składać wnioski o tzw. rentę wdowią, przy czym prawo do tego świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożony został wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. Aby móc otrzymywać rentę wdowią łącznie z własną emeryturą (tzw. świadczenia w zbiegu), trzeba spełnić określone warunki. Uprawniona do tego jest osoba, która:

REKLAMA

jest wdową lub wdowcem,

osiągnęła powszechny wiek emerytalny – co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,

pozostawała w związku małżeńskim ze zmarłym małżonkiem do dnia jego śmierci,

uzyskała prawo do renty rodzinnej po małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

nie zawarła ponownie związku małżeńskiego.

Warto pamiętać, że wypłata świadczeń w zbiegu ustaje dzień przed zawarciem nowego małżeństwa przez osobę uprawnioną.

Ważne Od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. możliwe będzie pobieranie drugiego świadczenia w wysokości 15 proc. Od 1 stycznia 2027 r. kwota ta wzrośnie do 25 proc.

Renta wdowia: kiedy pierwsza wypłata renty wdowiej?

Od 1 lipca 2025 r. ZUS rozpocznie wypłatę renty wdowiej. Świadczenia będą przekazywane sześć razy w miesiącu – 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia każdego miesiąca. Decyzje o przyznaniu lub odmowie prawa do łączenia renty rodzinnej z własną emeryturą ZUS zacznie wydawać również od 1 lipca 2025 r. To oznacza, że dopiero wówczas będzie wiadomo, ilu osobom jeszcze w tym samym miesiącu zostaną wypłacone dodatkowe środki.

Pierwsze przelewy zostaną przez nas zrobione już w lipcu – zapewniła rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.

Renta wdowia: kto dostanie pierwszy przelew już w lipcu 2025 r.?

REKLAMA

Osoby, które złożą wniosek o rentę wdowią do 31 lipca 2025 r. i spełnią wszystkie wymagane warunki, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od lipca. Przelew może trafić na konto już przy najbliższej wypłacie emerytury. Dotyczy to również przypadków, gdy wniosek zostanie złożony w lipcu, ale zbyt późno, by umożliwić wypłatę w tym samym miesiącu, lub gdy konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natomiast, jeżeli klient wniosek złoży po 31 lipca 2025 r., to my dodatkowe pieniądze wypłacimy od miesiąca, w którym został złożony wniosek, jednak nie wcześniej niż od spełnienia warunków do „renty wdowiej” – wyjaśniła Kowalska-Matis.

89 proc. wniosków o rentę wdowią złożyły kobiety

Zdecydowaną większość – aż 89 procent – wniosków o rentę wdowią złożyły wdowy. Najczęściej wybieranym sposobem składania dokumentów była osobista wizyta w placówkach ZUS – w ten sposób wpłynęło 76 procent wszystkich zgłoszeń. Przez platformę PUE ZUS przesłano zaledwie 3 procent wniosków.

Największe zainteresowanie świadczeniem odnotowano w styczniu, gdy wpłynęło aż 311 302 wniosków – średnio ponad 10 tysięcy dziennie. Dla porównania, w maju złożono 112 225 wniosków, czyli około 3620 dziennie.

Renta wdowia: Gdzie składano najwięcej wniosków?

Najwięcej wniosków o rentę wdowią wpłynęło w Warszawie – 54,8 tysiąca. Kolejne miejsca zajęły: Poznań – 46,1 tys., Gdańsk – 39,2 tys., Lublin – 31,3 tys. Najmniej wniosków złożono w Pile (9,9 tys.) oraz Jaśle (15,6 tys.).