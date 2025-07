Renciści czekają na nowy dodatek. Co z pracami legislacyjnymi?

Tak wynika z informacji przekazanych portalowi Infor.pl przez wydział prasowy resortu rodziny. Zapytaliśmy o to czy w ministerstwie toczą się prace legislacyjne nad wprowadzeniem nowego świadczenia, a jeśli tak, to kiedy można się spodziewać wejścia w życie takich zmian.

REKLAMA

Odpowiedź MRPiPS

„Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało założenia projektu ustawy przewidującej wprowadzenie dodatku dopełniającego dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz dla osób z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wniosek o ujęcie tego projektu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został już złożony. Obecnie prowadzone są uzgodnienia z Ministerstwem Finansów oraz analiza skutków finansowych proponowanego rozwiązania, zgodnie z decyzją Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dalsze prace legislacyjne będą mogły zostać podjęte po zakończeniu tych analiz. Na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie konkretnego terminu wejścia w życie projektowanych przepisów” – czytamy w odpowiedzi udzielonej 17 lipca 2025 r.

Początkowe plany

Zapowiedź kolejnego dodatku dla rencistów pojawiła się już podczas prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o rencie socjalnej. Początkowo rząd planował, aby dodatkowe świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zarówno na rencie socjalnej, jak i na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy były wypłacane już od 1 stycznia 2025 r.

Pisaliśmy o tym w artykule pt. W 2025 r. 2 nowe dodatki do rent dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim orzeczeniem? MRPiPS pracuje nad zmianami

Ostatecznie dodatek dopełniający osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca od maja, z wyrównaniem od stycznia 2025. Początkowo dodatek wynosił 2520 zł, a po marcowej waloryzacji kwota ta wzrosła do 2610,72 zł. Od dodatku dopełniającego – podobnie jak w przypadku renty socjalnej – odlicza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Dodatek nie podlega zwolnieniu z egzekucji komorniczej i mają do niego zastosowanie tzw. limity dorabiania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z kolei prace nad wprowadzeniem nowego świadczenia osobom pobierającym renty chorobowe nie zostały ukończone. O ewentualnych kolejnych krokach będziemy informowali na bieżąco.